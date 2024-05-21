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"Это вам не балет!" Глава КФФ жестко ответил на критику судейства

"Это вам не балет!" Глава КФФ жестко ответил на критику судейства
©КФФ

Футбольных функционеров, которые предлагают взятки судьям, будут наказывать правоохранительные органы. С таким заявлением выступил президент КФФ. Адлет Барменкулов записал видеообращение, в котором пообещал впредь предавать огласке подобные случаи, а также высказался о качестве футбольного менеджмента.

Глава федерации обратился к официальным лицам, работающим в футбольной системе, и призвал их соблюдать профессиональную этику.

"Высказывания болельщиков о несправедливом судействе имеют характер эмоциональный, и мы принимаем этот факт. Потому что футбол для болельщиков! Но когда официальные лица, работающие в футбольной системе, позволяют себе дискредитировать казахстанский футбол, это говорит об отсутствии спортивной этики, эгоизме и низкой компетентности.  

Уважаемые футбольные функционеры, мы с вами не болельщики, мы те, кто обеспечивает сервис для болельщиков. Мы должны каждую секунду заботиться о эмоциональной свежести наших болельщиков.

Мы следуем этическим международным нормам ФИФА и УЕФА и всегда будем призывать к ответственности и также публично об этом говорить.

Согласен, сложно перестроить работу клуба, когда прошлые победы достигались сомнительными методами. Судья - удобный громоотвод, потому что признавать ошибки в работе своего клуба вам сложнее. Первые руководители не должны думать локально, а должны думать масштабно и действовать системно. Для наведения порядка в нашем футболе нужно действовать вместе, а не каждый сам за себя", - сказал Барменкулов.

Глава КФФ подчеркнул, что взятничество в футболе должно быть искоренено. Впредь случаи, когда функционеры предлагают судьям финансовое вознаграждение, будут преданы огласке и переданы правоохранительным органам.

"Клубам необходимо прекратить предлагать взятки арбитрам. Мы это будем фиксировать и теперь выдавать публично. Заявляю:  23 арбитра, отобранные на обслуживание Премьер-лиги, взяток не берут, так как им достаточно той мотивационной суммы, которую они получают после матча от федерации по результатам оценки их работы.

Я на сто процентов доверяю каждому из них. Я уверен, что среди них нет предателей. А с предателями у меня разговор короткий.  Такие дела будут переданы в правоохранительные органы.

Теперь касательно остальных 283 арбитров: во-первых, мы продолжаем обучение. Во-вторых,  с каждым, кто окончательно выбрал эту профессию ведется индивидуально воспитательная работа, направленная на соблюдение принципов честной игры.  И для них огромная мотивация конкурировать и попасть в этот список арбитров топ-23. В ближайшей перспективе для арбитров также рассматривается дополнительная мотивация. Для лучшего арбитра будет предоставлен социальный пакет, плюс премия в крупном размере, что позволит ему приобрести недвижимость или автомобиль.  Мы намеренно профессию арбитра делаем элитной. Департамент судейства - это команда номер один!" - заявил глава КФФ.

Барменкулов отметил, что в свое время нынешнее руководство Федерации футбола приняло департамент судейства в состоянии глубокого кризиса и деградации. Тогда этот департамент был главным инструментом для манипуляции результатами игр.

"Качество судейства в премьер-лиге составляло 34 процента, а к 2023 году мы вышли на уровень компетенции в 76,6 процента. В этом году мы должны выйти минимум на 90 процентов. Акцентирую ваше внимание, вся деятельность судейского корпуса сегодня находится под постоянным контролем и мониторингом Департамента судейства УЕФА. Дополнительно к этому, я официально обратился в ФИФА, чтобы глава Судейского комитета Пьер Луиджи Каллина дал личную оценку работе нашего Департамента судейства по окончанию этого сезона. Резюмируя по судейству, хочу сказать - да, есть ошибки судейства, но динамика говорит за себя: качество неизменно растет!  Нам всем необходимо принять этот факт, и мы все вместе должны помогать арбитрам в их развитии", - подчеркнул Барменкулов.

Главный футбольный функционер также ответил на заявления спортивного директора ФК "Астана" Игоря Павлюка и представителя ФК "Тобол" Алимжана Калдиярова, которые резко высказались о качестве судейства.

"По заявлению Павлюка: есть конкретное экспертно-судейское заключение, в котором выявлена единственная ошибка за девять туров, когда арбитр Кучин ошибся против команды Астаны. Но я заявляю, что преднамеренных действий со стороны федерации, департамента судейства против ФК "Астана" и вообще других клубов нет. Эти необоснованные высказывания спортивного директора Павлюка нанесли урон "Астане" в размере 3,6 миллиона тенге. Предлагаю господину Павлюку пройти в федерации обучение по спортивной части и повысить свой  уровень компетенции в футболе.  

По Калдиярову - я приглашал его, и мы говорили с ним на эту тему. Но видимо он хочет общаться публично. И видимо для него блогерская деятельность в приоритете, нежели футбол.  Чтобы было более понятно, объясню. Согласно рекомендациям и инструкциям от УЕФА, Судейский комитет федерации поднял планку единоборств в матчах внутренних соревнований для повышения зрелищности чемпионата. Простыми словами, это значит, что мы мелкие фолы игнорируем, тем самым повышая темп игры.  

В моем понимании футболист на поле выходит биться. И не надо путать  футбол с балетом. Таким великим искусством как балет занимаются не на футбольном поле. Футбол - это контактный вид спорта, и в современном футболе много силовой борьбы и без фиксации классических фолов.  

Наши футболисты должны биться в жесткой и сильной конкуренции. Тогда только мы сможем побеждать на международных турнирах! И это наглядно продемонстрировала наша сборная Казахстана! Когда мы показали всей Европе силу духа и наши физические возможности. Когда каждый готов был умереть на поле за нашу страну. Только таким образом мы сможем подарить счастье нашим казахстанцам.

Я также рекомендую Калдиярову, как и Павлюку, пройти соответствующую подготовку футбольного менеджмента. Федерация со своей стороны оказывает всестороннюю поддержку. Мы направляли всем клубам стандарт управления. Внедряйте эти стандарты. Мы открыли для вас всех академию прикладного менеджмента. Пользуйтесь нашими ресурсами. Развивайте менеджмент", - прокомментировал он.

Качество менеджмента в клубах – это то, в чем, в первую очередь, заинтересованы и потенциальные инвесторы. Компании, которые готовы поддержать финансово, интересует весь комплекс – начиная с массового футбола, детских центров и академии, и завершая уже профессиональным клубом. Как раз таки при комплексном подходе можно будет решить две задачи – переход от госфинансирования к частному и трансфер казахстанских футболистов в европейские топ клубы.

И здесь нельзя не подчеркнуть роли легионеров, благодаря привлечению которых усилилась борьба между средними и сильными клубами, увеличилась скорость игры и начал действовать принцип "каждый может обыграть каждого". Это не только повысило уровень соревнований, но и сделало матчи более непредсказуемыми и захватывающими для зрителей.

Если в 2023 году матчи КПЛ посетило около 854 000 зрителей, то за два месяца текущего сезона эта цифра составила уже 300 000. А в целом в этом году ожидается рост до двух миллионов посетителей.

"Правильный подбор легионеров в профессиональных клубах - это залог успеха всего казахстанского футбола. В экономике есть такое понятие как совокупная стоимость владения.  При хорошем менеджменте с выверенной стратегией, при правильном планировании бюджета, которое учитывает рентабельность всех затрат,  футбол станет такой же отраслью экономики, как все остальные. А пока клубы живут на государственные деньги, необходимо для начала открыто и прозрачно вести свои финансовые затраты", - отметил Барменкулов.

Кстати, сама КФФ государством не финансируется. На сегодня федерация занимается подготовкой площадок и условий для инвесторов, которые в свою очередь предоставляют технологию работы трансферного рынка. Спортивная задача клубов - выйти в ерокубки, так как это и есть ярмарка, на которую приезжают лучшие скауты и крупные футбольные агенты.

"В Казахстане спортивного медиарынка нет – и мы сегодня этим занимаемся и делаем это через футбол.  Что мы делаем? Первое - мы повысили техническую оснащенность. Второе - мы обучаем узкопрофильных медиаспециалистов.

На сегодня мы уже обучили 80 казахстанских специалистов в области спортивного медиа и 180 человек проходят обучение. Мы готовим совместно с телеканалами спортивных продюсеров, режиссеров, режиссеров повторов, титровальщиков, комментаторов, технических операторов и так далее. Ранее данной работой занимались непрофильные специалисты, которые днем снимали футбол, а вечером тои. Здесь не было структуры и системы.  

И мной было принято решение - подготовленных нами специалистов сразу переводить после обучения в практику, так сказать с место в карьер. Таким образом они замещают иностранных специалистов, которых мы пригласили в качестве интерим-менеджмента. Да, мои решения - это риск, и где-то это идет в ущерб качеству. Но на весах стоит другое. Мы решаем задачу по взращиванию наших казахстанских специалистов. Пришло время действовать и доверять нашей молодежи.

В ближайшее время мы придем к качественной картинке. Дело не одного дня. Я верю, что именно наши казахстанские специалисты справятся с этой задачей и выведут трансляции на высокий уровень. Уважаемые руководители футбольных организаций, вместе мы сможем оздоровить наш футбол! А футбол, в свою очередь, не только объединяет, но и повышает качество жизни!" - подытожил глава КФФ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КФФ Футбол КПЛ Первая лига Казахстана Астана ФК Тобол ФК Казахстан

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