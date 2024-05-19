Алип приблизился к титулу РПЛ после игры с клубом Адиева

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 29-го тура чемпионата России - "Зенит" играл на выезде с "Ахматом", передают Vesti.kz.

Алип вышел в основном составе "Зенита" и отыграл полный матч. Матч завершился разгромной победой санкт-петербургской команды со счетом 5:1.

Пента-трик в составе "Зенита" оформил колумбийский нападающий Матео Кассьера.

"Ахмат" под руководством тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева потерпел третье поражение с момента прихода 46-летнего специалиста. Грозненский клуб набрал 35 очков и располагается на десятом месте в РПЛ.

"Зенит" продолжает борьбу за чемпионство в России. На данный момент команда Сергея Семака идет на втором месте с 54 очками, выше находится "Динамо" с 56 очками. В заключительном туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Ростовом", игра пройдет 25 мая.

Алип в нынешнем сезоне РПЛ провел 24 матча. Казахстанец может завоевать третье чемпионство РПЛ в своей карьере.