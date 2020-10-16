"Астана" представила нового главного тренера

ФК "Астана
" определилась с новым главным тренером. Им стал бывший футболист "Спартака" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов
, передает корреспондент Vesti.kz
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О назначении Тихонова "Астана" официально объявила
сегодня, 16 октября. В своей игровой карьере Тихонов также играл за "Химки" и за "Астану", когда клуб назывался "Локомотивом".
Тренерскую карьеру Тихонов начал в 2008 году, когда работал в "Крыльях Советов". Затем Тихонов тренировал "Спартак" и "Краснодар".
В 2016 году был назначен главным тренером "Енисея". Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу за счет правила выездного гола уступил тульскому "Арсеналу".
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В 2017 году Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов". Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.
Добавим, что "Астана" после 12 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему "Кайрату".
Интересно, что Тихонову 16 октября исполнилось 50 лет.
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