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Выводил клуб в РПЛ, помогал Карпину и всюду тащил сына. Что нужно знать о новом тренере "Астаны"

Кроме того, выступал за столичный "Локомотив".

Выводил клуб в РПЛ, помогал Карпину и всюду тащил сына. Что нужно знать о новом тренере "Астаны"
Андрей Тихонов. Фото: ФК "Енисей"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Российский тренер Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить "Астану". Обе стороны уже подтвердили факт переговоров, а представление специалиста ожидается 16 октября. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об основных вехах в его тренерской карьере и что получит столичный клуб от назначения легенды "Спартака".

В случае успешного исхода переговоров, "Астана" станет для 49-летнего специалиста третьим клубом в тренерской карьере. Пока заслуги и регалии Тихонова-игрока превосходят показатели Тихонова-тренера. В бытность футболистом он восемь раз становился чемпионом России в составе "Спартака", за который провел почти две сотни матчей (191) и забил 68 голов.

Забив за карьеру 145 мячей, он вошел в "Клуб 100 российских бомбардиров". В том числе свой голевой счет Тихонов пополнил, выступая в Казахстане. В сезоне-2009 он вместе с другим экс-спартаковцем Егором Титовым принял предложение "Локомотива" из Астаны, правопреемником которого является "Астана". В первый сезон для себя и для клуба в КПЛ Тихонов, назначенный капитаном команды, забил 12 голов в 25 матчах, став лучшим бомбардиром "железнодорожников" и четвертым по количеству мячей в премьер-лиге. "Локомотив" в том сезоне завоевал серебряные награды КПЛ, уступив лишь тогдашнему гегемону в лице "Актобе".

Впрочем, дальше у Тихонова и Титова в "Локомотиве" дела не пошли. В марте 2010 года футболисты после череды не самых позитивных моментов покинули клуб. После этого Тихонов выступал за "Химки", а завершил карьеру в 2011 году в "Спартаке" в возрасте 40 лет.



Первым клубом в тренерской карьере Тихонова как раз стал "Спартак", где он работал ассистентом Валерия Карпина в сезонах-2011 и 2012. После этого специалист работал в академии "красно-белых" и в подмосковной "Спарте", выступавшей в третьем дивизионе чемпионата России. 

В 2013-2014 годах Тихонов был ассистентом Дмитрия Гунько в "Спартаке", а затем помогал Олегу Кононову в "Краснодаре" (2014-2016).

К самостоятельной работе он приступил в 2016 году, возглавив "Енисей". С красноярцами специалист занял третье место в первенстве ФНЛ и едва не вывел клуб в премьер-лигу.

Год спустя (2017) Тихонову покорилась эта задача, но уже во главе "Крыльев Советов". Под его руководством самарский клуб вернулся в премьер-лигу, однако осенью 2018 года специалист был уволен. Команда показала катастрофические результаты - семь очков в 15 матчах.

Примечательно, что во всех клубах, которые возглавлял Тихонов, выступал его сын Михаил. 22-летний футболист играет на позиции правого защитника. Во всех турнирах он провел 62 матча и забил один гол.



Что касается "Астаны", то, скорее всего, Тихонов, согласившийся работать в крайне непростых условиях с точки зрения психологического состояния команды и турнирных показателей, не получит сначала долгосрочный контракт. Главной задачей этого специалиста будет спасение сезона для столичного клуба и попытка навязать борьбу "Кайрату". О более амбициозных целях, говорить пока рано.

В нынешнем сезоне "Астану" поочередно возглавляли два специалиста - Михал Билек и Пол Эшуорт, также занимавший должность исполнительного директора, которые в итоге были уволены

"Астана" после 12 туров занимает второе место в КПЛ-2020, набрав 21 очко и отставая от "Кайрата" на восемь баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: "Спорт-Экспресс"© (1), sportclub.ru© (2)

 

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Метки:
КПЛ-2020 Премьер-лига России Россия Астана ФК Тихонов Андрей

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