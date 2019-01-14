Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 4-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новости по теме: Эшуорт Пол

"Это не должно стать проблемой". Футболист "Шахтера" рассказал о совместной работе с новым тренером "Астаны"
Разгром от "Астаны", вылет в первую лигу и герой сомнительных слухов. Как англичанин до Эшуорта работал в КПЛ
Разгром от "Астаны", вылет в первую лигу и герой сомнительных слухов. Как англичанин до Эшуорта работал в КПЛ
"Астана" определилась с новым главным тренером
"Астана" определилась с новым главным тренером
"Астана" назвала преемника Михала Билека
"Астана" назвала преемника Михала Билека
Билек покинул пост главного тренера "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов - источник
Билек покинул пост главного тренера "Астаны" после вылета из Лиги чемпионов - источник
Сегодня
Результаты
Скоро
Все матчи
  • Все матчи
  • Хоккей
  • Футбол
  • Теннис
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
Спартак Витязь 1:1
Динамо М ЦСКА 22:30
СКА Авангард 22:30
1 1,78 X 4,36 2 3,5
Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
Арсенал Дз Смолевичи 0:0
1 2,15 X 4,07 2 2,79
Футбол. Лига Европы 2020/21
ФКСБ Стяуа Ширак 3:0
Марибор Колрейн 1:1 п. 4:5
Лех Валмиера 3:0
Партизан РФШ Рижская футбольная школа 1:0
Шэмрок Роверс Ильвес 2:2 п. 12:11
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия)-2020/2"
Попко Риндеркнех 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Триест (Италия) -2020"
Бехар, Голубев Мартерер, Ханфманн 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Аниф (Австрия) - 2020"
Миедлер Скатов 2:0
10 февраля 2020 14:30
СМИ узнали об уходе иностранца из "Астаны"
0
0
СМИ узнали об уходе иностранца из "Астаны"
В столичный клуб он пришел в январе 2019 года.
11 октября 2019 20:16
Директор "Астаны" оценил перспективы казахстанских клубов в Лиге конференций
0
0
Директор "Астаны" оценил перспективы казахстанских клубов в Лиге конференций
Турнир стартует с 2021 года.
19 сентября 2019 16:47
Директор "Астаны" из Британии рассказал о трансферном бюджете и зарплатах игроков перед матчем с "МЮ"
0
0
Директор "Астаны" из Британии рассказал о трансферном бюджете и зарплатах игроков перед матчем с "МЮ"
Клубы встретятся в первом туре группового этапа.
25 июля 2019 17:58
Приглашение от директора "Астаны", просмотр в "Тоттенхэме", чемпионство в Чехии. "Иртыш" подписал лучшего игрока Туркмении
0
0
Приглашение от директора "Астаны", просмотр в "Тоттенхэме", чемпионство в Чехии. "Иртыш" подписал лучшего игрока Туркмении
Он будет выступать в павлодарском клубе под седьмым номером.
18 июня 2019 21:23
Директор "Астаны" высказался о шансах на победу в первом раунде Лиги чемпионов
0
0
Директор "Астаны" высказался о шансах на победу в первом раунде Лиги чемпионов
Клуб ждет аншлаг на обоих матчах.
2 апреля 2019 10:26
Евгений Ловчев займет руководящую должность в ФК "Астана" - СМИ
0
0
Евгений Ловчев займет руководящую должность в ФК "Астана" - СМИ
Скорее всего, специалист займет должность генерального менеджера.
14 января 2019 17:49
Я хочу, чтобы "Астана" тянулась к уровню АПЛ - новый директор из Англии о своем назначении и планах клуба
0
3
Я хочу, чтобы "Астана" тянулась к уровню АПЛ - новый директор из Англии о своем назначении и планах клуба
Он рассказал, что нужно, чтобы игра была близка к уровню Англии.
14 января 2019 11:30
"Астана" пригласила англичанина на пост исполнительного директора
0
2
"Астана" пригласила англичанина на пост исполнительного директора
Он работал в английских клубах.
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика