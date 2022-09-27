Топ-клубу из РПЛ предрекли крах после прихода бывшего руководителя "Астаны"

Бывший тренер "Астаны" Андрей Тихонов высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского "Спартака", сообщает "Чемпионат".

Напомним, что Эшуорт находился в "Астане" в период 2019-2020 годов. Сначала занимал пост исполнительного директора, а потом какое-то время был исполняющим обязанности главного тренера команды.

"Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в "Астане" были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в "Астане". Он сказал: "Что это такое? Кого вы берете? "Спартак" - большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во вторую лигу опуститесь с этим человеком". Когда я работал в "Астане", клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что "Астана" становилась чемпионом страны шесть раз подряд", - заявил Тихонов.

Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора "Ростова", а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан. Также он известен по работе в латвийских клубах "Вентспилс", "Рига", "Сконто" и казахстанской "Астане". С прошлого года и до февраля 2022-го работал в клубе АПЛ "Брайтон".

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