"Спартак" согласовал назначение экс-тренера "Астаны"

Московский "Спартак" согласовал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.

В ближайшее время бывший исполнительный директор и наставник "Астаны" прилетит в Москву для заключения контракта.

Сейчас 52-летний британец занимается скаутской работой в одном из клубов Лиги 1 - третьем по силе дивизионе Англии.

Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора "Ростова", а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан. Также он известен по работе в латвийских клубах "Вентспилс", "Рига", "Сконто" и казахстанской "Астане". С прошлого года и до февраля 2022-го работал в клубе АПЛ "Брайтон".

Напомним, что Эшуорт находился в "Астане" в период 2019-2020 годов. Сначала занимал пост исполнительного директора, а потом какое-то время был исполняющим обязанности главного тренера команды.

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