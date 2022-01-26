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Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Казахстанский полузащитник Юрий Перцух после годичной аренды в "Актобе" вернулся в состав "Астаны". Теперь хавбек снова попробует закрепиться в стане столичных, где впервые оказался еще четыре года назад. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы Перцуха на постоянную игровую практику в команде Срджана Благоевича.

В начале 2018 года "Астана" подписала контракт сразу с двумя перспективными казахстанцами - 19-летним Бахтиером Зайнутдиновым из "Тараза" и 21-летним Перцухом из "Акжайыка". Юрий сыграл на уровне зрелого игрока в своем дебютном сезоне в высшем дивизионе, а также являлся важным исполнителем молодежной сборной Казахстана.

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень. Фото 1

Начинался первый сезон в "Астане" для Перцуха многообещающе - он вышел на замену в матче за Суперкубок Казахстана, а уже во втором туре КПЛ оказался в старте. В конце марта Юрий дебютировал за национальную сборную Казахстана, сыграв в двух товарищеских встречах.

В 20 матчах премьер-лиги в первой части сезона Перцух сыграл лишь шесть раз, оставшиеся 14 игр просидев в запасе. Потенциально хороший сезон быстро смазался, а на поле он провел суммарно лишь 220 минут в КПЛ и за это время он забил один мяч. После таких показателей Перцух был сослан в аренду в "Атырау"

Бороться за место в старте с Иваном Маевским, Ласло Кляйнхайслером и тем же Зайнутдиновым не получалось. А летом "Астана" традиционно усилилась качественными новичками, и шансов стать игроком старта у Юрия стало бы еще меньше.

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень. Фото 2

До конца сезона Перцух провел десять матчей в составе "нефтяников", где играл куда более важную роль по сравнению с ситуацией в столице. В конце 2018-го Юрий провел первый матч за сборную в официальных турнирах, выйдя на замену в игре с Грузией в рамках Лиги наций.

В 2019-м Перцух попробовал закрепиться в "Астане" во второй раз, и эта попытка была более удачной. Он сыграл в 29 из 33 встреч в рамках КПЛ. 15 матчей он отыграл без замен, также записал на свой счет два гола и три ассиста. Почти незаменимым Юрий стал и в сборной, а его гол в памятной встрече против команды Шотландии до сих пор вспоминается болельщиками.

В еврокубках Перцух играл, да так, что в трех матчах группового этапа Лиги Европы провел на поле по 90 минут. Не сыграл он тогда лишь на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", оставшись в запасе. К концу года трансферная стоимость Перцуха выросла до ранее небывалых 1,2 миллиона евро. 

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень. Фото 3

Но закрепить эти успехи в 2020 году полузащитнику не удалось. В центре поля столичных чаще играли Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и еще более молодой новичок Макс Эбонг. При Михале Билеке казахстанец еще играл, чаще выходя со скамейки. После того, как команду возглавил Пол Эшуорт, Перцух провел пару матчей, а затем остался на скамейке на несколько туров вперед.

В середине октября тренером "Астаны" стал Андрей Тихонов, и при этом специалисте Перцух не провел ни минуты на поле в восьми встречах. Стало очевидно, что в следующем сезоне при россиянине заиграть Юрию будет очень сложно.

Поэтому сезон-2021 он провел полностью в аренде в "Актобе". Там он чаще играл в старте, получал игровую практику, но вот прежнего Перцуха болельщики "красно-белых" все равно не увидели. В 22 матчах во всех турнирах он забил всего один гол. В глазах Юрия не было искры, порой казалось, что некогда талантливый полузащитник лишь отбывает номер на поле. 

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень. Фото 4

Это было заметно многим, и по этой причине Перцух ни разу не вызвался в сборную за весь 2021-й год. За это время национальная команда провела восемь официальных и два товарищеских матча, было и немало дебютантов сборной. Но Юрий туда так и не вернулся. 

Теперь Перцух может получить новый шанс закрепиться в "Астане", чтобы уж наверняка. Футболист отправился на сборы с командой нового тренера Благоевича и, скорее всего, будет настроен провести сезон в стане "сине-желтых".

Ни для кого не секрет, что состав "Астаны" претерпел сильные изменения как в это межсезонье, так и в целом за последние пару лет. Уровень исполнителей скорее снизился, чем повысился. Если раньше столичные подписывали интересных и перспективных легионеров из Европы, то сейчас ограничиваются футболистами из других клубов КПЛ или возрастными новичками из стран ЕАЭС.

Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень. Фото 5

Но даже при таком положении дел, при отсутствии Маевского, Сигурьонссона, Тихонова - всех тех, кто мог мешать строить карьеру Перцуху в "Астане" до этого, - все равно сложно представить его в стартовом составе. В команде есть капитан Абзал Бейсебеков, один из лидеров Исламбек Куат, тот же Эбонг. С большой долей вероятности именно они будут играть в центре чаще других.

Конкуренция будет не только с ними, но и с опытным Асланом Дарабаевым, с молодыми Султаном Сагнаевым и Мейрамбеком Калмырзой. Поэтому легкого сезона Перцуху никто не обещает, но очень многие ждут его возвращения на свой былой уровень. 

В мае Юрию исполнится 26 лет, и уже сейчас он проходит через тот период, когда футболисты перестают рассматриваться как молодые или недостаточно опытные, и переходят в статус зрелых. И именно в этот момент Перцуху нужно выжимать из себя максимум, чтобы вновь доказать свою состоятельность, стать важным игроком стартовой обоймы в "Астане" и вернуться в национальную сборную, за которую он отыграл 17 встреч.

Всего в составе "Астаны" воспитанник алматинского ЦСКА провел 54 матча, записав на свой счет по три гола и ассиста. Сейчас его ценник равен 500 тысячам евро.

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Фото: ФК "Астана" (1,2,5), КФФ (3), ФК "Актобе" (4)©️

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Метки:
Футбол КПЛ Сборная РК по футболу Астана ФК Актобе ФК Зайнутдинов Бахтиер Тараз ФК Акжайык ФК Суперкубок Казахстана Атырау ФК Лига наций Лига Европы Манчестер Юнайтед Билек Михал Эшуорт Пол Тихонов Андрей Куат Исламбек

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