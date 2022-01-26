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Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ

Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Нынешнее межсезонье в казахстанском футболе традиционно не обошлось без удивительных кадровых решений. Клубы КПЛ вспомнили об иностранцах, которые когда-то олицетворяли наш чемпионат, но сейчас предельно далеки от прежнего состояния. Корреспондент Vesti.kz уверен, что возможное возвращение некоторых легионеров не принесет никакой пользы лиге и командам. 

Пожалуй, самый громкий камбэк в Казахстан мог организовать "Актобе", который пригласил на сбор бывшего бомбардира "Кайрата" Жерара Гоу. Да, ивуариец входит в число лучших легионеров в современной истории алматинского клуба, но сейчас форварду уже 33 года. Последние два сезона Гоу прошли в турецкой "Касымпаше", где статистика следующая: 2019/20 - восемь матчей, 2020/21 - один матч. Если верить данным Transfermarkt, последний раз Гоу забивал в официальной встрече в сентябре 2019 года за китайский "Бэйцзин БСУ". Последний официальный матч нападающего датирован уже сентябрем 2020 года, тогда он отыграл 90 минут против "Кайсериспора" и с тех пор больше на поле в составе "Касымпаши" не выходил. 

Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ. Фото 1

Занятно, что тренерский штаб "Актобе" поразило физическое состояние игрока на данный момент. Ожидать другого итога после почти двух лет простоя - вот что удивительно. Гоу приехал с весом 103 килограмма, да, у нас не самая интенсивная лига, а сам нападающий никогда не славился потрясающими способностями спринтера, но все же "Актобе" вовремя осознал, что это перебор во всех смыслах. 

Еще один яркий легионер из середины 2010-х - это Рохер Каньяс. После продуктивных периодов в "Шахтере" и "Астане" фактурный колумбиец еще дважды возвращался в Казахстан, но как в "Ордабасы", так и в "Иртыше" было очевидно, что лучшие годы полузащитника позади. Но, возможно, так не считают в "Шахтере", ведь Каньяса взяли на просмотр. Реанимировать игрока, которому за 30 лет, после двух лет игрового простоя - это почти невыполнимая задача. Есть ощущение, что "Шахтер" словно пытается воссоздать золотой состав команды, в которой блистал тот же Каньяс и ярко начинали молодые Роман Муртазаев и Тохтар Жангылышбай. Но если вы берете Каньяса, с таким же успехом можно заявить из тренерского штаба Андрея Финонченко, вероятно, эффект будет примерно схожим. 

Это два наиболее красноречивых примера, когда клубы КПЛ вспоминают, как эти игроки были хороши, как они выступали в еврокубках, как били рекорды. Нет, мы не говорим про архаизм, что в одну реку нельзя войти дважды. Но если комплектация составов происходит таким образом, это сигнал, что селекция клубов никак не развивается, что руководители живут воспоминаниями.

Живут прошлым. Почему интерес к Гоу и Каньясу - это факт деградации КПЛ. Фото 2

Вместо того чтобы искать новых Алыкуловых и Эбонгов, клубы идут по максимально простому пути. И при этом надо понимать, что у Гоу, Каньяса, Бакаева, Твумаси и других нет спортивной мотивации, они давно всего достигли в Казахстане, единственная мотивация - финансовая, продлить карьеру и заработать на ближайшие несколько лет.

Когда во всех прогрессивных футбольных странах повышается интенсивность игры, скаутинг выходит на совершенно иной уровень, когда требования по восстановлению, питанию - это прообраз работы Криштиану Роналду, в чемпионате Казахстана вспоминают про то, как хорошо было в 2015-м. 

Именно поэтому наши лидирующие клубы получают 0:5 от "Жилины" в еврокубках, именно поэтому сборная Казахстана горит 0:8 от Франции, именно поэтому у нас ровно один игрок, выступающий в неплохой европейской команде.

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Каньяс Рохер Шахтер ФК Актобе ФК

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