Экс-тренер "Астаны" заинтересовал московский "Спартак"

Московский "Спартак" рассматривает Пола Эшуорта на должность спортивного директора клуба. Специалист лично знаком с руководителями футбольного клуба и представителями "Лукойла", сообщает Metaratings.ru.

Сейчас 52-летний британец занимается скаутской работой в одном из клубов Лиги 1 - третьем по силе дивизионе Англии.

Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что в московском клубе в ближайшее время будет назначен иностранный спортивный директор.

Отмечается, что Эшуорт год назад участвовал в переговорах между "Спартаком" и City Football Group (CFG) со стороны арабской компании, когда велись обсуждения о возможной продаже части акций московского клуба.

Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора "Ростова", а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан. Также он известен по работе в латвийских клубах "Вентспилс", "Рига", "Сконто" и казахстанской "Астане". С прошлого года и до февраля 2022-го работал в клубе АПЛ "Брайтон".

Напомним, что Эшуорт находился в "Астане" в период 2019-2020 годов. Сначала занимал пост исполнительного директора, а потом какое-то время был исполняющим обязанности главного тренера команды.

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