Ничего не меняется. Как "Астана" докатилась до худшего сезона в клубной истории?

Серия "Астаны" без побед достигла отметки в пять матчей. Команда находится на седьмом месте в КПЛ после девяти туров, уже вылетела из Кубка Казахстана, а также проиграла первую игру нового турнира Кубка лиги. Корреспондент Vesti.kz подробно изучил статистику и пришел к выводу, что это худшая первая часть сезона в истории столичного клуба.

В КПЛ команда поровну распределила исходы всех девяти сыгранных встреч. Было три победы, три ничьих и три поражения с общим счетом 10:7. В Кубке Казахстана подопечные Григория Бабаяна скромно обыграли "Женис" в 1/8 финала (1:0), но затем были выбиты "Тоболом" (0:1) в четвертьфинале.

В первой игре Кубка лиги, призовой фонд которого составляет порядка миллиона долларов США, столичные проиграли "Жетысу" в Талдыкоргане (1:2). Теперь в последних пяти матчах у сине-желтых две ничьих при трех поражениях (общий счет - 3:6).

В 12 матчах "Астана" одержала всего четыре победы, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В них семикратные чемпионы забили 12 голов и пропустили 10, и это является непривычно скромным показателем для клуба. Выигрывая лишь в 33 процентах матчей, "Астана" забивает в среднем один гол за 90 минут.

При этом самым результативным игроком команды остается сильно сдавший ветеран - 36-летний Марин Томасов. На его счету два гола и одна голевая передача. Такая же статистика у казахстанца Эльхана Астанова. У остальных, включая новых легионеров линии атаки, показатели еще хуже.

Практически по всем статьям статистика печальная. И это незадолго до старта еврокубковой кампании. Уже через три недели "Астана" узнает своего соперника по квалификации Лиги конференций. Правда, сами матчи пройдут уже в конце июля и начале августа.

Это 16-й сезон в истории "Астаны". Еще никогда столичные не начинали сезон всего с четырьмя победами в 12 матчах во всех турнирах. Кроме того, они впервые забили так мало мячей за выделенный период - 12.

Для сравнения, мы подготовили статистику за каждый сезон после 12 стартовых игр. Как видим по результатам, лучшим был отрезок у Станимира Стойлова в 2016-м, когда столичные одержали десять побед, по разу сыграв вничью и проиграв. В тот же момент столичные пропустили всего пять голов.

По результативности лучше всего было в 2018-м, когда команду подготовил к сезону Стойлов, но дальше тренировал уже Бабаян. В 12 встречах игроки наколотили 27 мячей.

Если в этом сезоне разница мячей всего лишь +2, то в 2018-м, при Стойлове и Бабаяне, и 2019-м, при Романе Григорчуке, она составляла +15. Хуже, чем сейчас, было только в сезоне-2012, при Олеге Протасове и Мирославе Беранеке, - 0 (13 забитых и столько же пропущенных).

А вот полная статистика:

Сезон 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В-Н-П 9-0-3 5-1-6 7-3-2 6-2-4 7-2-3 7-3-2 7-3-2 10-1-1♥ 7-2-3 8-2-2 9-1-2 7-3-2 9-2-1 6-3-3 10-0-2 4-3-5♦ ЗГ 22 13 17 13 23 15 21 17 22 27♥ 22 20 26 23 22 12♦ ПГ 9 11 8 13 15♦ 6 12 5♥ 11 12 7 10 8 12 11 10 РМ +13 +2 +9 0♦ +8 +9 +9 +12 +11 +15♥ +15♥ +10 +18 +11 +11 +2 Гл. тр. Юран Фах Фах Прота

сов/

Бера

нек Бера

нек Бабаян СТ ОЙ ЛОВ Стой

лов/

Бабаян Григ

орчук Билек/

Эшуорт Тихо

нов Благо

евич БАБ АЯН

Отметим, что сейчас "Астана" ушла на трехнедельный перерыв. Предстоящий десятый тур КПЛ команда пропустит, так как в чемпионате нечетное количество участников, и пришел черед столичных. Дальше будет международный перерыв на матчи сборных.

Только 16 июня "Астана" проведет следующий матч. В КПЛ команда сыграет с "Ордабасы" дома. Правда назвать домом алматинский стадион "Хан-Тенгри" тоже довольно сложно. Отчасти вынужденный переезд тоже мог повлиять на результаты команды, но в большей степени здесь прослеживается кадровая проблема, касающаяся и тренеров, и игроков.

Фото: ФК "Жетысу", ФК "Астана"©️