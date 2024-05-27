Ничего не меняется. Как "Астана" докатилась до худшего сезона в клубной истории?

Серия "Астаны" без побед достигла отметки в пять матчей. Команда находится на седьмом месте в КПЛ после девяти туров, уже вылетела из Кубка Казахстана, а также проиграла первую игру нового турнира Кубка лиги. Корреспондент Vesti.kz подробно изучил статистику и пришел к выводу, что это худшая первая часть сезона в истории столичного клуба.
В КПЛ команда поровну распределила исходы всех девяти сыгранных встреч. Было три победы, три ничьих и три поражения с общим счетом 10:7. В Кубке Казахстана подопечные Григория Бабаяна скромно обыграли "Женис" в 1/8 финала (1:0), но затем были выбиты "Тоболом" (0:1) в четвертьфинале.
В первой игре Кубка лиги, призовой фонд которого составляет порядка миллиона долларов США, столичные проиграли "Жетысу" в Талдыкоргане (1:2). Теперь в последних пяти матчах у сине-желтых две ничьих при трех поражениях (общий счет - 3:6).
В 12 матчах "Астана" одержала всего четыре победы, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В них семикратные чемпионы забили 12 голов и пропустили 10, и это является непривычно скромным показателем для клуба. Выигрывая лишь в 33 процентах матчей, "Астана" забивает в среднем один гол за 90 минут.
При этом самым результативным игроком команды остается сильно сдавший ветеран - 36-летний Марин Томасов. На его счету два гола и одна голевая передача. Такая же статистика у казахстанца Эльхана Астанова. У остальных, включая новых легионеров линии атаки, показатели еще хуже.
Практически по всем статьям статистика печальная. И это незадолго до старта еврокубковой кампании. Уже через три недели "Астана" узнает своего соперника по квалификации Лиги конференций. Правда, сами матчи пройдут уже в конце июля и начале августа.
Это 16-й сезон в истории "Астаны". Еще никогда столичные не начинали сезон всего с четырьмя победами в 12 матчах во всех турнирах. Кроме того, они впервые забили так мало мячей за выделенный период - 12.
Для сравнения, мы подготовили статистику за каждый сезон после 12 стартовых игр. Как видим по результатам, лучшим был отрезок у Станимира Стойлова в 2016-м, когда столичные одержали десять побед, по разу сыграв вничью и проиграв. В тот же момент столичные пропустили всего пять голов.
По результативности лучше всего было в 2018-м, когда команду подготовил к сезону Стойлов, но дальше тренировал уже Бабаян. В 12 встречах игроки наколотили 27 мячей.
Если в этом сезоне разница мячей всего лишь +2, то в 2018-м, при Стойлове и Бабаяне, и 2019-м, при Романе Григорчуке, она составляла +15. Хуже, чем сейчас, было только в сезоне-2012, при Олеге Протасове и Мирославе Беранеке, - 0 (13 забитых и столько же пропущенных).
А вот полная статистика:
|Сезон
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|В-Н-П
|9-0-3
|5-1-6
|7-3-2
|6-2-4
|7-2-3
|7-3-2
|7-3-2
|10-1-1♥
|7-2-3
|8-2-2
|9-1-2
|7-3-2
|9-2-1
|6-3-3
|10-0-2
|4-3-5♦
|ЗГ
|22
|13
|17
|13
|23
|15
|21
|17
|22
|27♥
|22
|20
|26
|23
|22
|12♦
|ПГ
|9
|11
|8
|13
|15♦
|6
|12
|5♥
|11
|12
|7
|10
|8
|12
|11
|10
|РМ
|+13
|+2
|+9
|0♦
|+8
|+9
|+9
|+12
|+11
|+15♥
|+15♥
|+10
|+18
|+11
|+11
|+2
|Гл. тр.
|Юран
|Фах
|Фах
|Прота
сов/
Бера
нек
|Бера
нек
|Бабаян
|СТ
|ОЙ
|ЛОВ
|Стой
лов/
Бабаян
|Григ
орчук
|Билек/
Эшуорт
|Тихо
нов
|Благо
евич
|БАБ
|АЯН
Отметим, что сейчас "Астана" ушла на трехнедельный перерыв. Предстоящий десятый тур КПЛ команда пропустит, так как в чемпионате нечетное количество участников, и пришел черед столичных. Дальше будет международный перерыв на матчи сборных.
Только 16 июня "Астана" проведет следующий матч. В КПЛ команда сыграет с "Ордабасы" дома. Правда назвать домом алматинский стадион "Хан-Тенгри" тоже довольно сложно. Отчасти вынужденный переезд тоже мог повлиять на результаты команды, но в большей степени здесь прослеживается кадровая проблема, касающаяся и тренеров, и игроков.
Фото: ФК "Жетысу", ФК "Астана"©️
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