Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Ничего не меняется. Как "Астана" докатилась до худшего сезона в клубной истории?

Ничего не меняется. Как "Астана" докатилась до худшего сезона в клубной истории?
©ФК "Астана"

Серия "Астаны" без побед достигла отметки в пять матчей. Команда находится на седьмом месте в КПЛ после девяти туров, уже вылетела из Кубка Казахстана, а также проиграла первую игру нового турнира Кубка лиги. Корреспондент Vesti.kz подробно изучил статистику и пришел к выводу, что это худшая первая часть сезона в истории столичного клуба.

В КПЛ команда поровну распределила исходы всех девяти сыгранных встреч. Было три победы, три ничьих и три поражения с общим счетом 10:7. В Кубке Казахстана подопечные Григория Бабаяна скромно обыграли "Женис" в 1/8 финала (1:0), но затем были выбиты "Тоболом" (0:1) в четвертьфинале. 

В первой игре Кубка лиги, призовой фонд которого составляет порядка миллиона долларов США, столичные проиграли "Жетысу" в Талдыкоргане (1:2). Теперь в последних пяти матчах у сине-желтых две ничьих при трех поражениях (общий счет - 3:6).

В 12 матчах "Астана" одержала всего четыре победы, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В них семикратные чемпионы забили 12 голов и пропустили 10, и это является непривычно скромным показателем для клуба. Выигрывая лишь в 33 процентах матчей, "Астана" забивает в среднем один гол за 90 минут.

При этом самым результативным игроком команды остается сильно сдавший ветеран - 36-летний Марин Томасов. На его счету два гола и одна голевая передача. Такая же статистика у казахстанца Эльхана Астанова. У остальных, включая новых легионеров линии атаки, показатели еще хуже.

Практически по всем статьям статистика печальная. И это незадолго до старта еврокубковой кампании. Уже через три недели "Астана" узнает своего соперника по квалификации Лиги конференций. Правда, сами матчи пройдут уже в конце июля и начале августа.

Это 16-й сезон в истории "Астаны". Еще никогда столичные не начинали сезон всего с четырьмя победами в 12 матчах во всех турнирах. Кроме того, они впервые забили так мало мячей за выделенный период - 12.

Для сравнения, мы подготовили статистику за каждый сезон после 12 стартовых игр. Как видим по результатам, лучшим был отрезок у Станимира Стойлова в 2016-м, когда столичные одержали десять побед, по разу сыграв вничью и проиграв. В тот же момент столичные пропустили всего пять голов. 

По результативности лучше всего было в 2018-м, когда команду подготовил к сезону Стойлов, но дальше тренировал уже Бабаян. В 12 встречах игроки наколотили 27 мячей.

Если в этом сезоне разница мячей всего лишь +2, то в 2018-м, при Стойлове и Бабаяне, и 2019-м, при Романе Григорчуке, она составляла +15. Хуже, чем сейчас, было только в сезоне-2012, при Олеге Протасове и Мирославе Беранеке, - 0 (13 забитых и столько же пропущенных).

А вот полная статистика:

Сезон 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
В-Н-П 9-0-3 5-1-6 7-3-2 6-2-4 7-2-3 7-3-2 7-3-2 10-1-1♥ 7-2-3 8-2-2 9-1-2 7-3-2 9-2-1 6-3-3 10-0-2 4-3-5♦
ЗГ 22 13 17 13 23 15 21 17 22 27♥ 22 20 26 23 22 12♦
ПГ 9 11 8 13 15♦ 6 12 5♥ 11 12 7 10 8 12 11 10
РМ +13 +2 +9 0♦ +8 +9 +9 +12 +11 +15♥ +15♥ +10 +18 +11 +11 +2
Гл. тр. Юран  Фах  Фах Прота
сов/
Бера
нек		 Бера
нек		 Бабаян   СТ    ОЙ  ЛОВ Стой
лов/
Бабаян		 Григ
орчук		 Билек/
Эшуорт		 Тихо
нов		 Благо
евич		     БАБ  АЯН

Отметим, что сейчас "Астана" ушла на трехнедельный перерыв. Предстоящий десятый тур КПЛ команда пропустит, так как в чемпионате нечетное количество участников, и пришел черед столичных. Дальше будет международный перерыв на матчи сборных.

Только 16 июня "Астана" проведет следующий матч. В КПЛ команда сыграет с "Ордабасы" дома. Правда назвать домом алматинский стадион "Хан-Тенгри" тоже довольно сложно. Отчасти вынужденный переезд тоже мог повлиять на результаты команды, но в большей степени здесь прослеживается кадровая проблема, касающаяся и тренеров, и игроков.

Фото: ФК "Жетысу", ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол КПЛ Кубок РК по футболу Кубок лиги Астана ФК Бабаян Григорий Казахстан Лига конференций Женис ФК Тобол ФК Жетысу ФК Стойлов Станимир Григорчук Роман Беранек Мирослав Билек Михал Эшуорт Пол Тихонов Андрей Ордабасы ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:30
КПЛ
©ФК "Астана" Ничего не меняется. Как "Астана" докатилась до худшего сезона в клубной истории?
Сегодня , 10:30
КПЛ
©instagram.com/a.kerzhakov11 Кержакова предостерегли перед назначением в "Кайрат"
Вчера , 15:25
КПЛ
©ФК "Астана" Вскрылась истинная причина ухода звездного легионера из "Астаны"
Вчера , 13:40
КПЛ
©ФК "Тобол" Легионер отказал 4-кратному чемпиону ради клуба из Казахстана
24 мая, 20:28
КПЛ
©Championat.asia "Кайрат" нашел нового тренера: это не Кержаков
24 мая, 14:44
КПЛ
©ФК "Кайрат" Восхитил скаутов и разрывает Лигу. "Кайрат" взял в основу 15-летнего суперталанта
23 мая, 23:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" Известна дата назначения нового тренера "Кайрата"
23 мая, 20:08
КПЛ
©instagram.com/a.kerzhakov11 Кто войдет в штаб Кержакова в "Кайрате": экс-игрок "Торпедо" и тренер "Галатасарая"
23 мая, 19:53
КПЛ
©ФК "Кайрат" Нового главного тренера представили в "Кайрате": подробности
23 мая, 19:34
КПЛ
©ФК "Актобе" Титул с "Актобе" или реализация мечты? Стоит ли Оразову снова уезжать в Европу
23 мая, 18:53
КПЛ
©hbsfc.co.il В шаге от трофея и путевка в еврокубки. Каким выдался старт карьеры Шушеначева в Израиле
23 мая, 17:03
КПЛ
©ФК "Кайрат" Новому тренеру "Кайрата" вынесли вердикт
23 мая, 12:21
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" получил нового руководителя и задачи на Лигу чемпионов
23 мая, 10:50
КПЛ
©ФК "Кайрат" Почему "Кайрат" избежал наказания, а "Астана" и "Тобол" попали на миллионы
22 мая, 15:46
КПЛ
©instagram.com/a.kerzhakov11 Фанат Конте и бэкграунд топ-игрока. Почему Кержаков - отличный выбор "Кайрата"
22 мая, 13:26
КПЛ
©ФК "Елимай" Впервые в истории КПЛ! "Елимай" угрожает всем суперсенсацией
22 мая, 11:45
КПЛ
©ФК "Нижний Новгород" "Кайрат" поторопился с выбором главного тренера. Что не так с Кержаковым?
22 мая, 10:50
КПЛ
©ФК "Кайрат" Появились подробности назначения нового тренера в "Кайрате"
22 мая, 02:17
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" принял решение по новому тренеру. Он выигрывал титулы в Испании
21 мая, 15:15
КПЛ
©КФФ Без Зайнутдинова, но с Исламханом. Чем удивил состав сборной Казахстана
21 мая, 14:57
КПЛ
©ФК "Спартак" Москва Экс-защитник "Спартака" и сборной России близок к переходу в казахстанский клуб
21 мая, 11:00
КПЛ
©ФК "Женис" "Женис" расстался с главным тренером
20 мая, 20:19
КПЛ
©ФК "Астана" Уедет в топ-клуб КПЛ? Почему игрок сборной Беларуси не останется в "Кайсаре"
20 мая, 18:16
КПЛ
©ФК "Шахтер" Урезал зарплату и стал капитаном. Как легенда "Шахтера" тащит команду со дна
19 мая, 23:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" и "Елимай" сыграли драматичный матч в чемпионате Казахстана
19 мая, 20:40
КПЛ
©ФК "Актобе" Игрок сборной Казахстана интересен клубу из Дании
19 мая, 20:10
КПЛ
©sportplustv.kz "Никогда такого не видел". Игрок сборной Беларуси сравнил казахстанский клуб с "Манчестер Сити"
19 мая, 19:03
КПЛ
©ФК "Жетысу" Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений
19 мая, 18:58
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Тобол" провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана
19 мая, 18:00
КПЛ
©ФК "Актобе" В России подтвердили интерес "Локомотива" к игроку сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus