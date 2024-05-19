В России подтвердили интерес "Локомотива" к игроку сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов входит в список интересов московского "Локомотива", сообщают Vesti.kz. Подробнее об этой ситуации рассказал футбольный юрист Дмитрий Кигинько.

По словам Кигинько запрос "Локомотива" по нападающему "Актобе" был минувшей зимой:

"Про Самородова у меня многие спрашивают, к нему есть интерес от российских и зарубежных клубов. Что касается "Локомотива", им он был реально интересен еще полгода назад, тогда были контакты с клубом по Максиму. Но в итоге он остался в "Актобе", — цитирует Кигинько "РБ Спорт".

Напомним, что в прошлые годы Самородовым интересовались и другие клубы РПЛ, а грозненский "Ахмат" даже делал официальное предложение, однако трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Самородов в восьми матчах забил четыре гола и отдал две голевые передачи. По данным transfermarkt контракт нападающего с "Актобе" рассчитан до конца 2024 года.