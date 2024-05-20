Урезал зарплату и стал капитаном. Как легенда "Шахтера" тащит команду со дна

Карагандинский "Шахтер" продлил домашнюю беспроигрышную серию, нанес "Тоболу" второе поражение кряду и покинул последнее место в турнирной таблице КПЛ. Потихоньку горняки приходят в себя и улучшают свое изначально катастрофическое положение. И во многом это заслуга 34-летнего ветерана карагандинцев Рохера Каньяса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о вкладе хавбека в последние успехи команды.

В межсезонье у двукратных чемпионов страны возникли сложности с выездом в Турцию на учебно-тренировочные сборы. В итоге команде удалось отправиться туда ближе к концу января.

Вопросы были и по селекции, так как команда зимой лишилась сразу нескольких лидеров, в числе которых Игорь Шацкий, Роман Муртазаев, Иван Свиридов, Юрий Перцух, Стефан Букорац, Темур Чогадзе и другие.

Зато команде удалось сохранить в своих рядах живую легенду клуба Каньяса. Колумбийский хавбек долго думал над продолжением своей карьеры, но в итоге продлил соглашение с горняками. В итоге футболист начал пятый по счету сезон в Караганде (2012, 2013, 2022, 2023, 2024), и на сей раз - в статусе капитана.

Первые игры сезона обернулись для команды настоящим провалом. Три поражения в трех матчах с общим счетом 0:8. Даже в домашней игре с "Тураном" карагандинцы ничего не смогли сделать - 0:2. После этого главный тренер Игорь Солошенко принял решение подать в отставку, а его место занял легендарный в прошлом игрок "Шахтера", а ныне тренер Андрей Финонченко.

Сначала казалось, что ситуация как минимум не улучшится, а при самых плохих раскладах даже ухудшится. У Финонченко не было как такового опыта работы главным тренером. Он несколько раз был исполняющим обязанности, и то в эти короткие промежутки времени особых успехов достичь не удавалось.

А тут еще и первый матч после отставки Солошенко дома против "Астаны". Но тут и началась серия "Шахтера" в родных стенах. Карагандинцы неожиданно обыграли одного из претендентов на чемпионство (1:0), а победный гол забил Каньяс, для которого "Астана" тоже не чужой клуб. Он выступал в составе столичных с 2014 по 2016 годы. По итогам встречи капитан был признан лучшим игроком матча.

После этого случились вылет из Кубка Казахстана от "Елимая" (1:2) и поражение от "Жетысу" (0:1). Но все это было в гостях. В следующей домашней игре "Шахтер" во второй раз за сезон набрал очки - сыграл по нулям с "Кайсаром" (0:0).

Спустя неделю "Шахтер" дал еще один бой в Семее местному "Елимаю" (1:2). Как и в кубковом матче, хозяева вырвали победу лишь под занавес встречи. В Кубке это случилось на 87-й минуте, а в чемпионате - вовсе на 97-й. Уже по итогам второго матча с "Елимаем" стало понятно, что карагандинцы взялись за игру и готовы бороться за очки с любым оппонентом. Такой расхлябанности, как на старте сезона, уже не было.

И вот, вчера, 19 мая, "Шахтер" у себя дома остановил еще одного претендента на чемпионство - "Тобол". Конечно, гости приехали в ослабленном составе из-за отсутствия сразу четырех игроков основы. Но все равно у костанайцев подбор игроков более высокого уровня, есть сборники. Тем не менее горняки не просто не ударили лицом в грязь перед родными трибунами, но и одержали победу - 1:0. Гол после подачи с углового забил нестареющий Каньяс. Он же был признан лучшим игроком встречи, так как отличался полезностью практически на всех участках поля на протяжении 90 минут.

Теперь у "Шахтера" беспроигрышная домашняя серия из трех матча - две победы и одна ничья. В них команда забила два гола и не пропустила ни одного. Оба мяча на свой счет записал колумбийский капитан-ветеран.

Своими голевыми действиями он принес команде шесть очков из семи набранных. Только в одной игре опытный хавбек был заменен. Уже сейчас понятно, что сохранение "Шахтером" Каньяса может сыграть одну из ключевых ролей в этом сезоне, потому что без него все могло складываться еще хуже.

В следующей игре, 26 мая, "Шахтер" сыграет в рамках группового этапа Кубка лиги против "Каспия", который пока не знает поражений в первой лиге - пять побед и одна ничья. Будет интересно посмотреть, насколько велика разница между топами второго дивизиона и одними из аутсайдеров первого. Все-таки, "Шахтер" по-прежнему занимает предпоследнее место, опережая замыкающий таблицу "Женис" только по разнице голов.

Напомним, что Каньяс за свою карьеру поиграл в чемпионатах Колумбии, Латвии, России, Польши, Кипра, Беларуси и Чили. В КПЛ он выступал за "Шахтер" (2012-13, 2022-24), "Астану" (2014-16), "Ордабасы" (2017) и "Иртыш" (2019).

Фото: ФК "Шахтер"©️