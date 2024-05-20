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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Урезал зарплату и стал капитаном. Как легенда "Шахтера" тащит команду со дна

Урезал зарплату и стал капитаном. Как легенда "Шахтера" тащит команду со дна
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" продлил домашнюю беспроигрышную серию, нанес "Тоболу" второе поражение кряду и покинул последнее место в турнирной таблице КПЛ. Потихоньку горняки приходят в себя и улучшают свое изначально катастрофическое положение. И во многом это заслуга 34-летнего ветерана карагандинцев Рохера Каньяса. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о вкладе хавбека в последние успехи команды.

В межсезонье у двукратных чемпионов страны возникли сложности с выездом в Турцию на учебно-тренировочные сборы. В итоге команде удалось отправиться туда ближе к концу января. 

Вопросы были и по селекции, так как команда зимой лишилась сразу нескольких лидеров, в числе которых Игорь Шацкий, Роман Муртазаев, Иван Свиридов, Юрий Перцух, Стефан Букорац, Темур Чогадзе и другие. 

Зато команде удалось сохранить в своих рядах живую легенду клуба Каньяса. Колумбийский хавбек долго думал над продолжением своей карьеры, но в итоге продлил соглашение с горняками. В итоге футболист начал пятый по счету сезон в Караганде (2012, 2013, 2022, 2023, 2024), и на сей раз - в статусе капитана.

Первые игры сезона обернулись для команды настоящим провалом. Три поражения в трех матчах с общим счетом 0:8. Даже в домашней игре с "Тураном" карагандинцы ничего не смогли сделать - 0:2. После этого главный тренер Игорь Солошенко принял решение подать в отставку, а его место занял легендарный в прошлом игрок "Шахтера", а ныне тренер Андрей Финонченко.

Сначала казалось, что ситуация как минимум не улучшится, а при самых плохих раскладах даже ухудшится. У Финонченко не было как такового опыта работы главным тренером. Он несколько раз был исполняющим обязанности, и то в эти короткие промежутки времени особых успехов достичь не удавалось.

А тут еще и первый матч после отставки Солошенко дома против "Астаны". Но тут и началась серия "Шахтера" в родных стенах. Карагандинцы неожиданно обыграли одного из претендентов на чемпионство (1:0), а победный гол забил Каньяс, для которого "Астана" тоже не чужой клуб. Он выступал в составе столичных с 2014 по 2016 годы. По итогам встречи капитан был признан лучшим игроком матча.

После этого случились вылет из Кубка Казахстана от "Елимая" (1:2) и поражение от "Жетысу" (0:1). Но все это было в гостях. В следующей домашней игре "Шахтер" во второй раз за сезон набрал очки - сыграл по нулям с "Кайсаром" (0:0). 

Спустя неделю "Шахтер" дал еще один бой в Семее местному "Елимаю" (1:2). Как и в кубковом матче, хозяева вырвали победу лишь под занавес встречи. В Кубке это случилось на 87-й минуте, а в чемпионате - вовсе на 97-й. Уже по итогам второго матча с "Елимаем" стало понятно, что карагандинцы взялись за игру и готовы бороться за очки с любым оппонентом. Такой расхлябанности, как на старте сезона, уже не было.

И вот, вчера, 19 мая, "Шахтер" у себя дома остановил еще одного претендента на чемпионство - "Тобол". Конечно, гости приехали в ослабленном составе из-за отсутствия сразу четырех игроков основы. Но все равно у костанайцев подбор игроков более высокого уровня, есть сборники. Тем не менее горняки не просто не ударили лицом в грязь перед родными трибунами, но и одержали победу - 1:0. Гол после подачи с углового забил нестареющий Каньяс. Он же был признан лучшим игроком встречи, так как отличался полезностью практически на всех участках поля на протяжении 90 минут.

Теперь у "Шахтера" беспроигрышная домашняя серия из трех матча - две победы и одна ничья. В них команда забила два гола и не пропустила ни одного. Оба мяча на свой счет записал колумбийский капитан-ветеран.

Своими голевыми действиями он принес команде шесть очков из семи набранных. Только в одной игре опытный хавбек был заменен. Уже сейчас понятно, что сохранение "Шахтером" Каньяса может сыграть одну из ключевых ролей в этом сезоне, потому что без него все могло складываться еще хуже.

В следующей игре, 26 мая, "Шахтер" сыграет в рамках группового этапа Кубка лиги против "Каспия", который пока не знает поражений в первой лиге - пять побед и одна ничья. Будет интересно посмотреть, насколько велика разница между топами второго дивизиона и одними из аутсайдеров первого. Все-таки, "Шахтер" по-прежнему занимает предпоследнее место, опережая замыкающий таблицу "Женис" только по разнице голов.

Напомним, что Каньяс за свою карьеру поиграл в чемпионатах Колумбии, Латвии, России, Польши, Кипра, Беларуси и Чили. В КПЛ он выступал за "Шахтер" (2012-13, 2022-24), "Астану" (2014-16), "Ордабасы" (2017) и "Иртыш" (2019).

Фото: ФК "Шахтер"©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Футбол КПЛ Шахтер ФК Каньяс Рохер Караганда Колумбия Казахстан Астана ФК Тобол ФК Туран ФК Кубок РК по футболу Елимай ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Каспий ФК Первая лига Казахстана Женис ФК Ордабасы ФК Иртыш ФК

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