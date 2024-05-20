Уедет в топ-клуб КПЛ? Почему игрок сборной Беларуси не останется в "Кайсаре"

Полузащитник сборной Беларуси Валерий Громыко переехал в Казахстан под конец трансферного окна и почти сразу заявил о себе в "Кайсаре". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о старте его карьеры в КПЛ и возможном будущем.

Трансфер Громыко в "Кайсар" изначально казался удачей именно для клуба. Все-таки у игрока был достаточно крепкий бэкграунд - он действующий футболист сборной Беларуси, поиграл на родине за большие клубы, имел опыт выступлений в еврокубках и РПЛ.

Сам Валерий объяснил свой переход следующим образом:

"Позвонил агент и сказал, что есть предложение от "Кайсара" и было не так много предложений. Взвесил всё, решил и захотел попробовать себя".

В "Кайсаре" давно нет больших денег, о чем часто говорит нынешний тренер Виктор Кумыков. Поэтому даже рыночная цена игрока на transfermarkt (800 тысяч евро, Громыко один из самых дорогих легионеров КПЛ) указывала, что полузащитник так или иначе поможет "Кайсару".

Белорус принес результат кызылординцам уже после первого выхода в основе. В матче с "Атырау" он оформил шикарный гол после аккуратного удара под штангу.

Спустя пару туров Громыко повторил трюк - только пробил уже с правой ноги и снова спас "Кайсар" от поражения, но уже в матче с "Астаной".

Для такой команды как "Кайсар", ограниченной в ресурсах и имеющей трудности при позиционных атаках присутствие Громыко стало важным козырем. Дальние удары белоруса принесли результат и показали свою эффективность. Не исключено, что в более яркой и мастеровитой команде полузащитник мог бы проявить себя еще лучше.

После того же матча с "Астаной" Кумыков признался, что Громыко скорее всего уйдет из "Кайсара" уже летом:

"Мы хорошо усилились Валерием Громыко, но контракт с ним заключен только на три месяца. Валерий уйдет, наверное. А если кого-то позовут, наверное, тоже не удержим их".

И эти слова конечно могут спровоцировать большой интерес к игроку сборной Беларуси внутри КПЛ. Даже большие команды Казахстана наверняка изучат вопрос с его подписанием, ведь совсем скоро календарь будет гораздо более плотным в связи со стартом в еврокубках. Громыко может стать серьезным усилением обоймы и дать клубам те качества, которые он уже показал в рамках боевитого, но скромного "Кайсара".