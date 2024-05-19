Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений

В матче девятого тура чемпионата Казахстана "Жетысу" на своем поле принял петропавловский "Кызыл-Жар", передают Vesti.kz.

Команда Кайрата Нурдаулетова в этом сезоне является главной сенсацией турнира, находясь в числе лидеров. Однако в первом тайме "Кызыл-Жар" после серии неудачных результатов был крайне мотивирован и имел несколько голевых моментов. Но реализация подопечных Али Алиева оставляла желать лучшего.

Во второй половине игра приобрела более вязкий характер. Но в завершающей стадии игры "Кызыл-Жар" имел все возможности победить. На 75-й минуте у "Жетысу" был удален Виктор Брага, а на 83-й минуте красную карточку получил еще один хавбек талдыкорганцев Цотне Мосиашвили. Кроме того, арбитр назначил пенальти в ворота "Жетысу", но лидер "Кызыл-Жара" Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

В итоге, матч "Жетысу" - "Кызыл-Жар" закончился со счетом 0:0.

"Жетысу" после восьми сыгранных матчей набрал 14 очков и остался в группе лидеров КПЛ. "Кызыл-Жар" прервал серию из трех поражений кряду, на данный момент у команды Алиева девять очков после девяти игр.