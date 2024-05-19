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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений

Клуб-сенсация чемпионата Казахстана набрал очки после двух удалений
©ФК "Жетысу"

В матче девятого тура чемпионата Казахстана "Жетысу" на своем поле принял петропавловский "Кызыл-Жар", передают Vesti.kz

Команда Кайрата Нурдаулетова в этом сезоне является главной сенсацией турнира, находясь в числе лидеров. Однако в первом тайме "Кызыл-Жар" после серии неудачных результатов был крайне мотивирован и имел несколько голевых моментов. Но реализация подопечных Али Алиева оставляла желать лучшего. 

Во второй половине игра приобрела более вязкий характер. Но в завершающей стадии игры "Кызыл-Жар" имел все возможности победить. На 75-й минуте у "Жетысу" был удален Виктор Брага, а на 83-й минуте красную карточку получил еще один хавбек талдыкорганцев Цотне Мосиашвили. Кроме того, арбитр назначил пенальти в ворота "Жетысу", но лидер "Кызыл-Жара" Евгений Березкин не реализовал одиннадцатиметровый, пробив выше ворот. 

В итоге, матч "Жетысу" - "Кызыл-Жар" закончился со счетом 0:0. 

"Жетысу" после восьми сыгранных матчей набрал 14 очков и остался в группе лидеров КПЛ. "Кызыл-Жар" прервал серию из трех поражений кряду, на данный момент у команды Алиева девять очков после девяти игр. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кызыл-Жар СК Жетысу ФК КПЛ Футбол

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