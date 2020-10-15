"Команда при нем прибавит". Абдулин - о новом тренере "Астаны" и чемпионской гонке с "Кайратом"

Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Ренат Абдулин
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
высказал свое мнение о возможном назначении на пост главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова
. В частности, он рассказал, сможет ли российский специалист вернуть столичный клуб в чемпионскую гонку КПЛ-2020.
- Ренат, вы успели поиграть с Тихоновым, чем он запомнился?
- Тем, что он футболист топ-уровня и человек очень хороший.
- У "Астаны" тяжелое положение, сможет ли он встряхнуть команду?
- Почему нет? Человеческие качества у него отличные, футбольные еще лучше, тренерские навыки опять же не хуже, чем у футболиста. Может быть, он не сразу сможет "стрельнуть", мы же понимаем, что это из области фантастики. Но, на мой взгляд, команда однозначно при нем прибавит.
- "Астана" сможет вести борьбу за титул или гонка уже завершена?
- Честно, им будет тяжело. Скорее всего, гонка завершена. "Кайрат" постоянно играет дома, я считаю, что это немаловажный фактор, им легче всего не терять очки.
- Учитывая, что вы знаете казахстанский футбол и знакомы с Тихоновым, если вам предложат, готовы ли войти в его тренерский штаб?
- Конечно, с удовольствием. С таким человеком было приятно играть и, я думаю, будет приятно работать.
Отметим, что в пресс-службе "Астаны" подтвердили
факт переговоров с Тихоновым. Также добавим, что в этом сезоне пост главного тренера в столичном клубе занимали Михал Билек
и Пол Эшуорт.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне