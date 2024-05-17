Сразу три трофея? Казахстанские футболисты идут к золотой концовке европейского сезона

Конец футбольного сезона 2023/24 может стать триумфальным сразу для нескольких игроков сборной Казахстана, выступающих в зарубежных чемпионатах. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о тех, кто идет за чемпионством, либо за победой в кубковом турнире.

Зайнутдинова ждет борьба за Кубок Турции и выход в Лигу Европы

В следующий четверг, 23 мая, состоится финал Кубка Турции, в котором стамбульский "Бешикташ" сыграет с "Трабзонспором". Для команды Бахтиера Зайнутдинова это крайне важный матч, ведь это последний шанс "Бешикташа" выиграть в этом сезоне хоть что-нибудь, а также побороться за путевку в Лигу Европы, куда по-другому попасть будет уже невозможно.

Гипотетически у Зайнутдинова и компании есть возможность побороться за выход в Лигу конференций через четвертое место в чемпионате. Но там не все зависит от результатов "Бешикташа", поэтому куда надежнее отдать все силы в финале кубка и надеяться только на себя.

Но соперник непростой, так как "Трабзонспор" занимает третье место в чемпионате. Эта команда практически обеспечила себе Лигу Европы и без победы в Кубке. Если же "Бешикташ" выиграет в финале, то обе команды в следующем сезоне сыграют во втором по значимости еврокубковом турнире.

Для Бахтиера это может быть первым триумфом в Турции. Ранее он выигрывал чемпионат и Суперкубок Казахстана с "Астаной", а также Кубок России с ЦСКА.

Скворцов станет победителем первой лиги России?

25 мая триумфально завершить сезон может команда еще одного казахстанца - Льва Скворцова. 24-летний латераль выступает в составе подмосковных "Химок", но не является важным игроком стартового состава. Последние четыре матча он вовсе пропустил, и официальной информации о причинах этого нигде нет. Вероятно, что он получил повреждение.

Но даже без игровой практики в концовке сезона Скворцов может претендовать на медали, так как он отыграл в 15 матчах первой лиги 2023/24. За два тура до конца первенства "Химки" лидируют в чемпионате с 60 очками. На два пункта они опережают махачкалинское "Динамо", на четыре - тольяттинский "Акрон" (у них есть одна игра в запасе).

В последних двух матчах "Химки" сыграют в гостях с "Кубанью", которая занимает заключительное 18-е место в турнирной таблице, а затем примут дома идущий 14-м "Черноморец". Проблем у команды Скворцова возникнуть не должно. Есть большая вероятность, что 25 мая "Химки" официально станут чемпионами первой лиги и гарантируют себе возвращение в РПЛ.

Кстати говоря, Скворцов уже выигрывал первую лигу, правда это была первая лига Казахстана. В 2020-м он помог "Атырау" вернуться в КПЛ.

У Алипа все еще есть шанс на золотой дубль, но основные надежды на Кубок

"Зенит", за который играет 24-летний защитник из Казахстана Нуралы Алип, может прервать свою гегемонию в российское премьер-лиге. За два тура до конца команда из Санкт-Петербурга на два балла отстает от московского "Динамо".

В последних двух матчах "Зенит" ждет выезд к набравшему невероятную форму при Магомеде Адиеве "Ахмату", а затем домашняя встреча с боеспособным "Ростовом". Поэтому выкрасть чемпионство у "Динамо" в последний момент будет не очень просто, хотя и у столичных нелегкий календарь в последних турах.

А вот в Кубке России шансы у "Зенита" очень высокие. Команда стала лучшей в Пути РПЛ, и теперь ей предстоит сразится в суперфинале с победителями Пути регионов - калининградской "Балтикой". Соперники сейчас находятся в зоне вылета РПЛ. Кроме того, сине-бело-голубые выиграли три из четырех игр против "Балтики" в текущем сезоне.

Финальная встреча пройдет 2 июня в Москве. Алип может завоевать свой пятый трофей в составе "Зенита" и впервые поднять над головой Кубок России. Ранее кубковые турниры он выигрывал лишь на родине, дважды первенствовав в Кубке Казахстана с "Кайратом".

Казахстанцев в зарубежных чемпионатах не так много, но радует, что хотя бы несколько из них претендуют на большие командные успехи в концовке сезона. Будем с нетерпением ждать финальных игр и завоеванные трофеи!

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Фото: Istiklal©️