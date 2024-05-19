Игрок сборной Казахстана интересен клубу из Дании

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов может покинуть "Актобе" в летнее трансферное окно и перебраться в Данию, передают Vesti.kz.

Хавбек рассматривает такой вариант и возможно за его переход даже будет выплачена компенсация.

"Рамазан Оразов может покинуть "Актобе" летом. По имеющейся информации, атакующим полузащитником активно интересуется клуб из Дании. Они даже готовы заплатить за него деньги", – информирует телеграм-канал "Серый CARDINAL".

Оразов уже несколько раз пробовал себя в зарубежных клубах, ранее он выступал за российскую "Чайку", словенский "Копер" и латвийский "Даугавпилс".

В нынешнем сезоне хавбек провел семь матчей в чемпионате Казахстана и две игры в Кубке страны.