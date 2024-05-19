"Тобол" провалился в матче с аутсайдером чемпионата Казахстана

Один из фаворитов нынешнего сезона чемпионата Казахстана "Тобол" сыграл на выезде с последней командой турнира "Шахтером", сообщают Vesti.kz.

Карагандинский клуб в домашних стенах был предельно мотивирован исправить свое турнирное положение. И уже в первом тайме подопечным Андрея Финонченко удалось выйти вперед. Гол на свой счет записал опытный колумбийский полузащитник Рохер Каньяс.

Несмотря на попытки команды Милича Чурчич выправить ситуацию и избежать поражения, "Шахтер" сумел добыть важнейшую и неожиданную победу над одним из лидеров сезона.

Благодаря этому успеху "Шахтер" догнал по набранным очкам "Туран" и "Женис" - у трех клубов по семь баллов. "Тобол" потерпел второе поражение кряду и остается с 12 очками после восьми игр.