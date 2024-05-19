"Есть проблемы". Адиев - о своем будущем в клубе РПЛ

Главный тренер "Ахмата" и сборной Казахстана Магомед Адиев перед матчем 29-го тура чемпионата России "Зенитом" дал комментарий относительно своего будущего в грозненском клубе после окончания нынешнего сезона, передают Vesti.kz.

"Конечно, определенное планирование у клуба уже идет. Я тоже немного вовлечен в этот процесс. Мой контракт скоро истекает, по моему будущему есть определенные проблемы, но я готов оказывать помощь своему родному клубу в плане видения определенных позиций", - сказал Адиев в эфире "Матч ТВ".

Контракт специалиста с "Ахматом" рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что соглашение Адиева со сборной Казахстана действует до конца 2024 года. Ранее в КФФ заявили, что будут рассматривать вопрос о будущем тренера, если встанет вопрос с объедением постов.