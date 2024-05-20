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Алип и компания снесли команду Адиева. Как теперь "Зениту" вырвать чемпионство в последнем туре?

Алип и компания снесли команду Адиева. Как теперь "Зениту" вырвать чемпионство в последнем туре?
©ФК "Зенит"

В субботу, 25 мая, состоятся матчи заключительного 30-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). Казахстанский защитник Нуралы Алип все еще имеет возможность стать чемпионом страны с "Зенитом" в третий раз подряд. Но не все зависит от питерцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о раскладах на последний тур.

Субботний вечер обещает быть очень интересным, ведь на чемпионство фактически претендуют три коллектива, два из которых сыграют в очной встрече. Лидерство за тур до окончания сезона удерживает московское "Динамо" (56), а следом идут "Зенит" (54) и "Краснодар" (53).

Теперь, в субботу, в 18:30 по казахстанскому времени, начнутся все восемь матчей последнего тура. "Зенит" на своем поле примет "Ростов", который идет на шестом месте с 43 очками. А вот "Краснодар" на своем стадионе сыграет с "Динамо".

"Зенит" прервал пятиматчевую победную серию грозненского "Ахмата" под руководством Магомеда Адиева, заметно помяв соперников со счетом 5:1 в гостях. Причем все пять мячей у победителей забил один игрок - лучший бомбардир РПЛ 2023/24 Матео Кассьерра.

Теперь команду Сергея Семака ждет противостояние с "Ростовом" Валерия Карпина, который в 29-м туре разобрался с "Балтикой" (2:1). Выходит, что клуб Алипа в предпоследнем туре встретился с командой главного тренера сборной Казахстана, а в последнем туре сойдется с подопечными главного тренера сборной России.

Да, "Ростов" не проиграл в четырех из последних шести матчей против "Зенита", но на этот раз все говорит за действующих чемпионов страны. Как никак, у "Зенита" запредельная мотивация вырвать чемпионство из рук "Динамо", а "Ростов" никаких целей уже не преследует.

Итак, что нужно сделать "Зениту" Алипа для чемпионства? Достаточно обыграть "Ростов" и дождаться любой осечки "Динамо", будь то поражение или ничья. Даже при втором варианте, когда у команд будет равное количество баллов, "Зенит" окажется выше из-за лучшей разницы голов. 

"Динамо" для чемпионства нужно просто обыграть "Краснодар" на выезде. Тогда исходы параллельных матчей волновать москвичей не будут. Возможен успех и в случае ничьей. Но тогда нужно, чтобы и "Зенит" не справился с "Ростовом", что маловероятно.

Меньше шансов на успех у "Краснодара", но они есть. Во-первых, быкам нужно обязательно побеждать "Динамо". Во-вторых, ждать, что "Зенит" не выиграет у "Ростова". При таких раскладах у "Краснодара" и "Динамо" будет по 56 очков, но по разнице быки будут обходить столичных. А у "Зенита" будет либо 55 очков (в случае ничьей), либо 54 (если проиграют "Ростову").

На самом деле для "Зенита" это комфортная ситуация. У них не столь сложный соперник, который просто доигрывает сезон. А вот "Динамо" и "Краснодар" заряжены на успех, и обе команды будут биться на каждом участке поля. Обыграть в гостях "Краснодар" достаточно нелегко, поэтому "Динамо" ждет настоящая проверка.

Напомним, что Алип также претендует на победу в Кубке России. 2 июня "Зенит" сыграет в финале с "Балтикой". За два с половиной года в составе "Зенита" казахстанский защитник выиграл два чемпионства РПЛ и завоевал два Суперкубка России

В текущем сезоне Алип провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых заработал пять предупреждений.

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Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Адиев Магомед Ахмат ФК Динамо Москва Ростов ФК Сборная России по футболу Россия Казахстан

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