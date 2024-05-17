Потерянный сезон. Почему игроку сборной Казахстана надо покинуть российский клуб

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов проводит второй год в "Химках", но после удачного старта в подмосковном клубе, нынешний статус игрока сильно изменился. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о будущем воспитанника "Астаны".

Как известно, летом 2023 года Скворцов рассматривал разные варианты продолжения карьеры и в целом был нацелен уехать в Европу. На тот момент у футболиста были для этого основания - он ударно отыграл финиш сезона в РПЛ и завоевал место в обойме сборной Казахстана.

Однако, финальное решение оказалось рациональным - продление контракта с "Химками", несмотря на их вылет в первую лигу.

Как ни странно, но во втором по силе дивизионе России правый латераль стал играть гораздо меньше. Хотя тренер "Химок" Андрей Талалаев обозначал большие перспективы игрока:

"У него очень хорошие как футбольные качества, так и человеческие. Тренерский штаб уверен в этом футболисте. Думаю, при должном отношении к делу может выйти на очень высокий уровень. Довольны тем, что он привлекается в сборную Казахстана, потому что это международный опыт. И надеемся, что вместе с ним сумеем за год решить задачу выхода в РПЛ".

Задачу по выходу в РПЛ "Химки" действительно успешно решают - идут на первом месте за два тура до конца чемпионата. Только вот Скворцов в этом пути был задействован лишь частично. Для примера, перейдя в "Химки" весной 2023 года, он сыграл 595 минут во второй части РПЛ, а затем почти за весь сезон-2023/24 в первой лиге он провел на поле 326 минут.

Если до зимнего перерыва Лев еще был в обойме и периодически получал практику, то вот в 2024 году его игровое время максимально ограничили - всего два выхода на замену и суммарные девять сыгранных минут в первой лиге.

В феврале Талалаев заявил, что казахстанец проигрывает конкуренцию на своей позиции: "Останется ли Скворцов в команде? Пока да. Хотя проигрывает конкуренцию Юзепчуку и Степанову. Работает с желанием. Знаю, что (главный тренер сборной Казахстана Магомед) Адиев настаивает на постоянной игровой практике в клубах для вызова в сборную Казахстана. Но все зависит от Льва".

В последних матчах Скворцов не попадает даже в заявку "Химок", по каким причинам - неизвестно. Отсутствие практики предсказуемо привело к потере места в составе сборной Казахстана, в этом году Льва не вызывали в команду, хотя Магомед Адиев по-прежнему отмечает, что верит в игрока и рассчитывает на него в будущем.

Ставка агента футболиста Дмитрия Селюка на "Химки" глобально не сработала. Этот сезон для Скворцова можно назвать скомканным и неполноценным. Ближайшим летом игрок наверняка пожелает уйти и это необходимый шаг. Увы, после такого простоя, вариантов скорее всего будет немного, вероятно будет интерес от клубов из той же первой лиги России и казахстанских команд.

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