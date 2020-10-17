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Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
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Команда Admin

Игроки Трансферы Статистика Рейтинг команд Рейтинг игроков Правила Блог Просмотры: 0
Пользователь
Виталий Ляхович
Рейтинг
2 (Зритель)
Команда
Admin
Дата основания
Сегодня 12:42
Стоимость, €
0
Бюджет, €
10 млн
Набранные очки
0
Место в рейтинге
34
Выберите этап турнира:

Правила управления командой

Команда должна состоять из 11 игроков. Вратарь: 1. Защитник: 3-5. Полузащитник: 2-5. Нападающий: 1-3.
Лимит трансферов в текущем туре: 11. Лимит покупки игроков, выступающих за один клуб: 3 (в текущем туре).
Статистика
Футбол
  • Хоккей
  • Футбол
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  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Пляжный футбол
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Матчи тура

Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Окжетпес (Кокшетау) Тобол (Костанай) не начат
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион им. Т. Сегизбаева Тараз (Тараз) Каспий (Актау) 0:0 идёт
Сегодня Казахстан, Алматы, Центральный стадион Шахтер (Караганда) Жетысу (Талдыкорган) не начат
Сегодня Казахстан, Алматинская обл., Талгар, Футбольная база национальных команд Кызыл-Жар СК (Петропавловск) Ордабасы (Шымкент) 0:0 идёт
Сегодня Казахстан, Алматы, Стадион "Жас Кыран" Астана (Нур-Султан) Кайсар (Кызылорда) 1:1 идёт

Следующий тур (Тур 21)

11 марта 2020 Казахстан, Алматы, Центральный стадион Кайрат (Алматы) Окжетпес (Кокшетау) 5:0 закончен
27 ноября Казахстан, Алматы Жетысу (Талдыкорган) Астана (Нур-Султан) не начат
27 ноября Казахстан, Алматы Каспий (Актау) Шахтер (Караганда) не начат
27 ноября Казахстан, Алматы Тобол (Костанай) Тараз (Тараз) не начат
27 ноября Казахстан, Алматы Кайсар (Кызылорда) Кызыл-Жар СК (Петропавловск) не начат
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