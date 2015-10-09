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Англия
Вчера 09:09
 

Сын легенды "Манчестер Юнайтед" оформил покер за 44 минуты и принёс клубу победу

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Сын легенды "Манчестер Юнайтед" оформил покер за 44 минуты и принёс клубу победу Кай Руни. Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"©

16-летний Кай Руни, сын бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэйна Руни, оформил покер в матче за молодёжную команду манкунианцев против "Бёрнли" (6:0) в Северной группе премьер-лиги U18, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

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16-летний Кай Руни, сын бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Уэйна Руни, оформил покер в матче за молодёжную команду манкунианцев против "Бёрнли" (6:0) в Северной группе премьер-лиги U18, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.

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Сделал покер за 44 минуты

Руни открыл счёт на 22-й минуте, а через 2 минуты после перерыва реализовал пенальти. На 63-й минуте он оформил хет-трик, а ещё через три минуты забил свой четвёртый мяч.

Таким образом, нападающий МЮ отличился четырежды за 44 минуты.

Руни переведут в основу МЮ?

Успешное выступление Руни побудило некоторых болельщиков призвать к его переводу в первую команду "красных дьяовлов". Один из фанатов даже предложил включить нападающего в состав на субботний матч против "Челси". Эти призывы прозвучали на фоне неудач основного состава - "Манчестер Юнайтед" не побеждает на протяжении восьми матчей и в воскресенье уступил "Борнмуту" со счётом 0:3.

В нынешнем сезоне юношеского (U18) чемпионата Англии Руни забил 5 голов в 3 матчах и отдал результативный пас.

Второй разгром кряду

Команда "Юнайтед" до 18 лет забила шесть голов во втором матче подряд после субботней победы над "Ливерпулем" со счётом 6:3.

Подопечные Даррена Флетчера поднялись на второе место в таблице, одержав шесть побед в восьми матчах чемпионата.

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