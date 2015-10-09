В Барселоне объявили об увольнении главного тренера

Каталонский "Эспаньол" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Маноло Гонсалеса, сообщают Vesti.kz.

Специалист был отправлен в отставку после поражения в первом раунде Кубка Испании от клуба "Сестао", играющего в четвертой лиге. "Эспаньол" уступил в овертайме со счетом 3:4.

"Эспаньол" от имени своего президента Алана Пейса и совета директоров выражает благодарность Маноло Гонсалесу за работу и усилия, проявленные с момента его прихода на тренерский пост в основной команде. Клуб особенно ценит профессионализм и преданность делу, с которыми он работал в этот период, а также самоотверженность, с которой он справлялся со спортивными задачами. Также клуб пользуется случаем, чтобы пожелать Маноло Гонсалесу удачи и успехов на будущих этапах его профессиональной карьеры и личной жизни", — гласит заявление клуба.

47-летний Гонсалес работал главным тренером "Эспаньола" с 2024 года, ранее он возглавлял вторую команду клуба.

В текущем сезоне "Эспаньол" занимает 18-е место в Ла Лиге с восемью набранными очками после 10 проведённых матчей. Следующий матч команда из Барселоны проведет на выезде с "Вильярреалом" 29 октября.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!