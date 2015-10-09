"Реал" выступил с заявлением по скандалу с Мбаппе в Китае

Мадридский "Реал" принёс официальные извинения от имени клуба за высказывание футболиста команды Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Ранее французский футболист угодил в скандал из-за шутки про одного из исторических политических деятелей Китая. Высказывание вызвало волну возмущения в китайских соцсетях, пользователи обвинили Мбаппе в неуважении к истории страны.

Несколько компаний КНР разорвали соглашения с футболистом. Все новостные приложения, которые относятся к Центральному телевидению Китая (CCTV), удалили материалы, связанные с Мбаппе. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу за обиду, причиненную высказываниями Мбаппе, прощения попросил и сам футболист.

"Футбольный клуб "Реал" Мадрид приносит свои извинения китайскому народу за возможный дискомфорт, вызванный недавними высказываниями нашего игрока Килиана Мбаппе. Наш клуб с глубоким уважением относится к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение по отношению к "Реалу". Клуб присоединяется к публичным извинениям Килиана Мбаппе, в которых игрок выразил сожаление по поводу своих слов и подтвердил своё уважение к китайскому народу. "Реал" Мадрид подтверждает свою приверженность ценностям уважения, сосуществования и взаимопонимания между культурами и желает и дальше укреплять узы дружбы и привязанности, которые связывают его с Китаем и его гражданами", — сказано в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте "Реала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!