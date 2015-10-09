Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил победу нападающего "Баварии" и сборной Англии Харри Кейна в борьбе за "Золотой мяч" — 2026. По мнению специалиста, форвард заслужил награду благодаря выдающемуся сезону, передают Vesti.kz.

Бубнов отметил результативность англичанина и выступление национальной команды на чемпионате мира. При этом эксперт признал, что "Бавария" не добилась международных успехов, однако считает индивидуальные достижения Кейна достаточным основанием для получения престижного трофея.

"Считаю правильной победу Кейна в том смысле, что он провёл выдающийся сезон. Хотя и на международной арене "Бавария" ничего не выиграла. Но тем не менее… Столько голов забил, так сборная Англии на чемпионате мира выступила. Всё заслуженно", — заявил Бубнов в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Эксперт также обратил внимание на возраст футболиста, предположив, что для 33-летнего Кейна эта награда могла стать своевременным признанием его заслуг.

"Потом возраст его. Больше он, как говорится, никогда этот "Золотой мяч" не получит. Поэтому, что называется, вовремя. Так и нужно отмечать игроков, которые провели выдающиеся сезоны", - сказал Бубнов.

Кроме того, Бубнов вспомнил нидерландского полузащитника Уэсли Снейдера, который в 2010 году выиграл с "Интером" Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Италии, а со сборной Нидерландов дошёл до финала чемпионата мира, но остался без "Золотого мяча".

По мнению специалиста, индивидуальную награду следует вручать футболистам за выдающийся сезон, а не ограничивать борьбу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Португалец и аргентинец на двоих выиграли 13 "Золотых мячей".

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