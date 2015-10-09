Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что Харри Кейн близок к подписанию нового контракта с клубом, передают Vesti.kz.

Будущее Харри Кейна

"Я настроен очень оптимистично! Мы работаем над деталями. Харри великолепен, мы гордимся тем, что у нас играет обладатель "Золотого мяча", - цитирует Дрезена инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на BILD.

Напомним, что Кейн вошёл в историю как первый английский футболист за последнюю четверть века, удостоенный "Золотого мяча" - в прошлый раз из англичан этот приз забирал Майкл Оуэн в 2001 году. Всего же за всю историю награду выигрывали пять представителей Англии: помимо Кейна и Оуэна, престижной премии в разные годы удостаивались Стэнли Мэттьюз, Бобби Чарльтон и Кевин Киган.

Примечательно, что в 2026 году церемония вручения главной персональной награды в футболе впервые прошла вне территории Франции. Организаторы перенесли мероприятие в Лондон в качестве дани уважения сэру Стэнли Мэттьюзу - именно этот легендарный англичанин стал самым первым обладателем "Золотого мяча" ровно 70 лет назад, в 1956 году.

33-летний Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. В прошлом сезоне британец провёл 51 матч во всех клубных турнирах, забив 61 гол и отдав семь результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!