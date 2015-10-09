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Германия
Вчера 17:34
 

Харри Кейн определился со своим будущим после получения "Золотого мяча"

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Харри Кейн определился со своим будущим после получения "Золотого мяча" Харри Кейн. Фото: Depositphotos/canno73©

Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что Харри Кейн близок к подписанию нового контракта с клубом, передают Vesti.kz.

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Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен подтвердил, что Харри Кейн близок к подписанию нового контракта с клубом, передают Vesti.kz.

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Будущее Харри Кейна

"Я настроен очень оптимистично! Мы работаем над деталями. Харри великолепен, мы гордимся тем, что у нас играет обладатель "Золотого мяча", - цитирует Дрезена инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на BILD.

Напомним, что Кейн вошёл в историю как первый английский футболист за последнюю четверть века, удостоенный "Золотого мяча" - в прошлый раз из англичан этот приз забирал Майкл Оуэн в 2001 году. Всего же за всю историю награду выигрывали пять представителей Англии: помимо Кейна и Оуэна, престижной премии в разные годы удостаивались Стэнли Мэттьюз, Бобби Чарльтон и Кевин Киган.

Примечательно, что в 2026 году церемония вручения главной персональной награды в футболе впервые прошла вне территории Франции. Организаторы перенесли мероприятие в Лондон в качестве дани уважения сэру Стэнли Мэттьюзу - именно этот легендарный англичанин стал самым первым обладателем "Золотого мяча" ровно 70 лет назад, в 1956 году.

33-летний Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. В прошлом сезоне британец провёл 51 матч во всех клубных турнирах, забив 61 гол и отдав семь результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 7 5 2 0 25-6 17
2 Боруссия-09 Д 7 5 2 0 12-4 17
3 Фрайбург 7 4 1 2 16-9 13
4 Байер 7 4 1 2 16-12 13
5 РБ Лейпциг 7 4 0 3 20-11 12
6 Вердер 7 3 3 1 15-14 12
7 Майнц-05 7 3 1 3 16-13 10
8 Эльферсберг 7 3 1 3 12-15 10
9 Аугсбург 7 2 3 2 17-13 9
10 Хоффенхайм 7 3 0 4 14-14 9
11 Гамбург 7 3 0 4 6-16 9
12 Кельн 7 2 2 3 8-11 8
13 Падерборн-07 7 2 2 3 6-9 8
14 Айнтрахт Фр 7 2 2 3 10-17 8
15 Штутгарт-1893 7 2 0 5 10-13 6
16 Шальке-04 7 1 3 3 4-7 6
17 Унион 7 1 3 3 6-18 6
18 Боруссия М 7 1 0 6 11-22 3

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