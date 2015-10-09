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Вчера 17:54
 

Луис Энрике нашёл замену Хвиче Кварацхелии в сборной Бразилии

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Луис Энрике нашёл замену Хвиче Кварацхелии в сборной Бразилии Луис Энрике. Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Пари Сен-Жермен" ищет замену травмированному Хвиче Кварацхелии, который рискует пропустить остаток сезона. Главный тренер Луис Энрике хочет арендовать на шесть месяцев 19-летнего бразильца "Челси" Эстевао в январе 2027 года, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" ищет замену травмированному Хвиче Кварацхелии, который рискует пропустить остаток сезона. Главный тренер Луис Энрике хочет арендовать на шесть месяцев 19-летнего бразильца "Челси" Эстевао в январе 2027 года, передают Vesti.kz.

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По данным Fichajes.net, лондонцы согласны отпустить футболиста только на три зимних условиях: краткосрочная аренда без права выкупа, ПСЖ полностью платит зарплату и гарантирует игроку игровое время на поле. Трансферную сделку также поддерживает спортивный директор парижан Луиш Кампуш.

Эстевао - цель Луиса Энрике для ПСЖ

Эстевао перешёл в лондонский клуб в июле 2025 года из "Палмейраса" за 45 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2033 года, а рыночная цена составляет 80 миллионов евро. Из-за высокой перспективности игрока "Челси" отказывается продавать его и рассматривает исключительно вариант аренды.


Хаби Алонсо сократил роль Эстевао

Игровое время бразильца сократилось после прихода на пост главного тренера Хаби Алонсо. Вингер ни разу не вышел в старте АПЛ, отыграв всего 23 минуты за первые пять матчей. В основном он играет в Кубке лиги.
Алонсо объяснил это летней травмой игрока и обещал давать больше минут. Однако дефицит практики вынуждает клуб согласиться на январскую аренду.

Напомним, Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в домашнем матче Лиги чемпионов с "Барселоной", грузинский форвард покинул поле на 59-й минуте, а парижане победили со счётом 4:2.

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