Названа причина невызова Дастана Сатпаева в сборную Казахстана

Стало известно, почему вингер английского "Бёрнли" Дастан Сатпаев остался вне заявки сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций в ноябре, передают Vesti.kz.
По данным AmanVIBE, главный талант казахстанского футбола получил повреждение после последнего матча за свой клуб в в Чемпионшипе.
Сегодня нападающий прошёл повторное МРТ, по итогам которого медицинские штабы трёх сторон решили не рисковать здоровьем 18-летнего казахстанца.
Также вызов в сборную Казахстана не получил нападающий "Актобе" Артур Шушеначев. Сразу после завершения последнего тура премьер-лиги форварду предстоит операция.
Напомним, что 13 ноября Казахстан сыграет на выезде с Молдовой, а 16 ноября примет Словакию. С составом национальной команды можно ознакомиться здесь.
Положение команд в группе 2 Лиги C после четырёх туров:
1. Словакия - 10 очков;
2. Фареры - 4;
3. Молдова- 4;
4. Казахстан - 2.
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