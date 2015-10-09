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Сборные
Вчера 18:08
 

Дастан Сатпаев не попал в состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций

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Дастан Сатпаев не попал в состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций Дастан Сатпаев. Фото: КФФ©

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван ’т Схип объявил окончательный список игроков, вызванных на заключительные матчи Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван ’т Схип объявил окончательный список игроков, вызванных на заключительные матчи Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Продолжение
Названа причина невызова Дастана Сатпаева в сборную Казахстана
Вчера 19:39  

В национальную сборную вызваны 27 футболистов. При этом форвард английского "Бёрнли" Дастан Сатпаев оказался вне заявки.

Вратари: Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Актобе"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан);

Защитники: Алибек Касым, Ян Вороговский (оба - "Астана"), Арсен Аширбек, Адильбек Жумаханов (оба - "Елимай"), Сергей Малый ("Ордабасы"), Владислав Васильев ("Окжетпес"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Мрынский ("Кайрат"), Наурызбек Жагоров ("Тобол"), Темирлан Ерланов ("Актобе");

Полузащитники: Рамазан Оразов, Алмас Тулюбай (оба - "Елимай"), Айбол Абикен ("Кызылжар"), Исламбек Куат ("Женис"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Бауыржан Исламхан, Динмухамед Караман (оба - "Астана"), Жасулан Амир ("Ордабасы");

Нападающие: Ислам Чесноков ("Крылья Советов", Россия), Исмаил Бекболат, Азамат Туякбаев (оба - "Кайрат"), Рамазан Каримов ("Астана"), Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба - "Ахмат", Россия).


В ноябре сборная в рамках Лиги наций УЕФА сыграет против команд Молдовы и Словакии.

13.11.2026 | 22:00
Молдова - Казахстан 
"Зимбру", Кишинев

16.11.2026 | 20:00
Казахстан - Словакия
"Астана Арена", Астана

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