Моуринью вынес вердикт четырём игрокам "Реала" после матча с "Барселоной"

Победа мадридского "Реала" над "Барселоной" (2:1) позволила Жозе Моуринью решить кадровые проблемы. Четыре футболиста, чья форма вызывала вопросы на старте сезона, успешно проявили себя на "Камп Ноу" и претендуют на большее количество игрового времени, передают Vesti.kz.

Укрепление обороны

Как пишет источник, Марк Кукурелья успешно сдержал Ламина Ямаля, выиграв дуэль на фланге и укрепив позиции в борьбе за место в старте с Альваро Каррерасом.

Дин Хёйсен исправил ошибки прошлых матчей, надёжно отыграл в центре защиты и подтвердил важность своей роли при выходе команды из обороны.

Результат в полузащите

Бернарду Силва отыграл больше часа, активно участвовал в прессинге и помог организовать первый гол команды.

Эдуарду Камавинга вышел на замену, сохранил интенсивность игры и на 87-й минуте ассистировал Килиану Мбаппе, который забил победный мяч.

Планы тренера на ноябрь

Ноябрьский календарь позволит Моуринью окончательно определить стартовый состав. Следующая цель португальского специалиста - вернуть на пик формы Винисиуса Жуниора, а также постепенно внедрить в состав Эдера Милитао, Ферлана Менди, Родриго, Рауля Асенсио, Трента Александера-Арнольда и Браима Диаса.

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