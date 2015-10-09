Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 20:24
 

Опубликован рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, Кейн - 4-й, Дембеле - 10-й

  Комментарии

Поделиться
Опубликован рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, Кейн - 4-й, Дембеле - 10-й Фото: Depositphotos.com/ferdel99©

Авторитетный спортивный портал Goal опубликовал первый рейтинг силы футболистов в борьбе за "Золотой мяч"-2027. Поскольку в текущем сезоне крупных турниров сборных не предвидится, ключевое значение для номинантов будут иметь матчи Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Авторитетный спортивный портал Goal опубликовал первый рейтинг силы футболистов в борьбе за "Золотой мяч"-2027. Поскольку в текущем сезоне крупных турниров сборных не предвидится, ключевое значение для номинантов будут иметь матчи Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Продолжение
ПСЖ нашёл кандидата в Бундеслиге на замену Хвиче Кварацхелии
Вчера 21:43  
"Манчестер Юнайтед" предложил своего форварда "Барселоне"
Вчера 22:30  
"Заканчивайте этот бред": Харри Кейна защитили от критики после вручения "Золотого мяча"
Вчера 23:00  
Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси и выиграл "Золотой мяч" всех времён
Вчера 23:53  

Главным претендентом на престижную награду признан 19-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. В текущем сезоне испанец уже отметился 12 голами и семью ассистами. Второе место в рейтинге занимает нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а замыкает тройку фаворитов ещё один форвард каталонцев - Рафинья, успешно выступающий на позиции центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски.

Действующий обладатель трофея Харри Кейн из "Баварии" расположился на четвёртой строчке. Пятерку замыкает молодой француз из "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ, который получит больше игрового времени в парижском клубе из-за тяжёлой травмы Хвичи Кварацхелии.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2027:

1. Ламин Ямаль ("Барселона");
2. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид);
3. Рафинья ("Барселона");
4. Харри Кейн ("Бавария");
5. Дезире Дуэ (ПСЖ);
6. Майкл Олисе ("Бавария");
7. Витинья (ПСЖ);
8. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
9. Деклан Райс ("Арсенал");
10. Усман Дембеле (ПСЖ).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Гавр   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 октября 23:00   •   не начат
Гавр
Гавр
(Гавр)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Гавр
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 160 человек

Реклама

Живи спортом!