Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси и выиграл "Золотой мяч" всех времён

Организаторы "Золотого мяча" подвели итоги глобального фанатского голосования B.O.A.T. (Ballon d'Or Of All Time). Любители футбола выбирали лучшую победную кампанию в истории премии среди её многократных лауреатов. Победителем признан Криштиану Роналду образца 2008 года, передают Vesti.kz.

Второе место занял Лионель Месси с триумфом 2012 года, а замкнул тройку снова Роналду (версия 2017 года). Опрос проводился на официальном сайте проекта с 1 по 27 октября. Голосование носило интерактивный характер и не подразумевает вручения физического приза.

Статистика Роналду в МЮ за сезон-2007/08:

• Матчи: 49 во всех турнирах;

• Голы: 42 (31 - в Премьер-лиге, 8 - в Лиге чемпионов, 3 - в Кубке Англии);

• Ассисты: 8;

• Командные трофеи: золото английской Премьер-лиги, Кубок Лиги чемпионов УЕФА;

• Личные награды: "Золотая бутса" АПЛ и Европы, звание лучшего бомбардира ЛЧ, игрока сезона в Англии и лучшего футболиста мира по версии ФИФА.

Топ-10 голосования B.O.A.T.:

1. Криштиану Роналду (2008)

2. Лионель Месси (2012)

3. Криштиану Роналду (2017)

4. Лионель Месси (2023)

5. Криштиану Роналду (2016)

6. Криштиану Роналду (2014)

7. Лионель Месси (2015)

8. Криштиану Роналду (2013)

9. Лионель Месси (2011)

10. Лионель Месси (2009)

Чтобы отдать свой голос, нужно было заплатить один евро. Пользователи могли проголосовать за своего кандидата неограниченное количество раз. При выборе победителя ключевым фактором являлось не суммарное количество завоёванных "Золотых мячей", а феноменальность конкретного сезона в карьере футболиста.

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