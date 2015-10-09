"Заканчивайте этот бред": Харри Кейна защитили от критики после вручения "Золотого мяча"

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен высказался о новом обладателе "Золотого мяча"-2026 Харри Кейне из "Баварии", передают Vesti.kz.

Мнение Ротена

"Хватит говорить, что от его игры не захватывает дух... Что вообще может впечатлить настоящего футбольного болельщика? В итоге он забил 73 гола. Думаете, что этими 73 голами он вас не впечатлил? Да, там около 20 пенальти, но их ещё нужно забить. В этом компоненте он действует хладнокровно, что показывает его эффективность, интеллект и работу на тренировках. Это в любом случае технический элемент. К тому же, в самой игре он порой забивал просто безумные голы, и вот это как раз часть футбольной эстетики. То же самое можно сказать и о его результативных передачах.

Сравнение с Бензема абсолютно справедливое. У таких игроков есть нечто особенное. Они умнее большинства футболистов, если говорить о футбольном IQ. Эти парни делают футбол визуально простым. Когда ты на них смотришь, то видишь идеальный приём, точную скидку, своевременный пас… Мы-то знаем, как это тяжело… Но для этих игроков это совершенство.

Самый великий, с кем мне доводилось играть, - это Зинедин Зидан. Когда ты видел его игру, пластику, то думаешь, что футбол - это проще простого… Он делал простые вещи, которые на самом деле безумно сложны. Кейн временами показывает то же самое. Именно поэтому меня задевает, когда я слышу от некоторых бывших игроков слова о том, что он не вдохновляет или что получил "Золотой мяч" потому, что больше некому было его вручить.. Заканчивайте этот бред, это просто невозможно", - цитирует Ротена Consultants Foot.

Напомним, церемония награждения состоялась 26 октября в Лондоне. Кейн прервал 25-летнюю засуху для английского футбола: последним его соотечественником, бравшим "Золотый мяч", был Майкл Оуэн в далеком 2001 году. Форвард стал лишь пятым англичанином в истории, завоевавшим этот приз. Ранее вершина покорялась только легендарным Стэнли Мэттьюзу, Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.

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