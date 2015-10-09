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Англия
Вчера 22:30
 

"Манчестер Юнайтед" предложил своего форварда "Барселоне"

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"Манчестер Юнайтед" предложил своего форварда "Барселоне" Фото: Depositphotos/[email protected]©

"Манчестер Юнайтед" ищет варианты для продажи 28-летнего Маркуса Рэшфорда в январское трансферное окно, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Юнайтед" ищет варианты для продажи 28-летнего Маркуса Рэшфорда в январское трансферное окно, передают Vesti.kz.

Летом клуб просил за форварда 30 миллионов евро после его возвращения из аренды в "Барселоне", но игрока не устроили предложенные варианты.

МЮ снова предложил услуги англичанина каталонцам, за которых тот ранее забил 14 голов и отдал 15 ассистов. Однако "Барселона" не намерена вести переговоры из-за высокой зарплаты игрока.

После отстранения от состава Рубеном Аморимом в конце 2024 года Рэшфорд получил второй шанс от Майкла Каррика. Несмотря на это, в текущем сезоне нападающий провёл шесть матчей в старте и не отметился результативными действиями.

По данным FootballTransfers, главным претендентом на футболиста стал "Эвертон", который уже провёл предварительные переговоры. МЮ готов рассмотреть как продажу, так и аренду.


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