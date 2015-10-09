Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Вчера 21:00
 

Связка Сатпаева со звёздным одноклубником получила высокую оценку

  Комментарии

Поделиться
Связка Сатпаева со звёздным одноклубником получила высокую оценку Дастан Сатпаев. Фото: ФК "Бернли"©

Казахстанский нападающий "Бёрнли" Дастан Сатпаев успешно перенимает опыт у звёздного одноклубника Джейми Варди в Англии, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский нападающий "Бёрнли" Дастан Сатпаев успешно перенимает опыт у звёздного одноклубника Джейми Варди в Англии, передают Vesti.kz.

Зарубежный футбольный блог SHAYEE в соцсети X опубликовал видео игрового эпизода с участием футболистов, где один из них отметился голом, а другой - результативной передачей.

"Дастан Сатпаев в надёжных руках, обучаясь у Джейми Варди. Взаимопонимание между ними действительно растёт. Ну и удар, ну и ассист!", - отмечает автор публикации.

В комментариях к посту один из болельщиков добавил, что для молодого казахстанца партнёрство со столь опытным мастером - это лучший опыт, о котором он только мог пожелать.

Напомним, что "Бёрнли" арендовал Сатпаева у "Челси" до конца сезона. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех клубных турнирах, не отметившись забитыми голами.

Сегодня, 28 октября, сборная Казахстана назвала состав на матчи Лиги наций в ноябре. Сатпаева в заявке не оказалось, о причинах можно узнать здесь.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Гавр   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 октября 23:00   •   не начат
Гавр
Гавр
(Гавр)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Гавр
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 155 человек

Реклама

Живи спортом!