Связка Сатпаева со звёздным одноклубником получила высокую оценку

Казахстанский нападающий "Бёрнли" Дастан Сатпаев успешно перенимает опыт у звёздного одноклубника Джейми Варди в Англии, передают Vesti.kz.
Зарубежный футбольный блог SHAYEE в соцсети X опубликовал видео игрового эпизода с участием футболистов, где один из них отметился голом, а другой - результативной передачей.
"Дастан Сатпаев в надёжных руках, обучаясь у Джейми Варди. Взаимопонимание между ними действительно растёт. Ну и удар, ну и ассист!", - отмечает автор публикации.
В комментариях к посту один из болельщиков добавил, что для молодого казахстанца партнёрство со столь опытным мастером - это лучший опыт, о котором он только мог пожелать.
Напомним, что "Бёрнли" арендовал Сатпаева у "Челси" до конца сезона. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей во всех клубных турнирах, не отметившись забитыми голами.
Dastan Satpayev is in safe hands learning from Jamie Vardy. The connection between them is really growing. What a strike, what an assist! 🔥👏 https://t.co/jSZ0hTwvVs— SHAYEE 𒀭 (@tier_1st) October 28, 2026
Сегодня, 28 октября, сборная Казахстана назвала состав на матчи Лиги наций в ноябре. Сатпаева в заявке не оказалось, о причинах можно узнать здесь.
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