"Барселона" выбрала двух новичков после травм четырёх защитников

Каталонская "Барселона" столкнулась с серьёзным кадровым кризисом в обороне из-за травм четырёх игроков. Ситуация вынуждает "сине-гранатовых" выйти на трансферный рынок в январе для подписания центрального защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Проблемы в защите "Барселоны"

Череда неудач началась с травмы Андреаса Кристенсена. Вслед за ним из строя выбыли Жюль Кунде и Эрик Гарсия, из-за чего команда осталась без ресурсов перед важнейшими матчами против ПСЖ и "Реала". Последней и самой неожиданной потерей в критический момент стала травма Хави Эспарта.

В ближайшее время лазарет начнет пустеть. Первым должен вернуться Кунде - его появление ожидается уже в эти выходные против "Алавеса". Эрик Гарсия может восстановиться через пару недель, а чуть позже вернётся Кристенсен. Сложнее всего ситуация с Хави Эспартом: его возвращение затянется до конца года или перенесётся на 2027 год.

Два молодых кандидата для трансфера в январе

Для усиления оборонительной линии шорт-лист "Барселоны" возглавляют два молодых футболиста:

Рууд Нейстад - 18-летний высокорослый левоногий центральный защитник "Твенте" с хорошим пасом. Он был близок к переходу ещё летом и публично заявлял, что его цель - составить пару защитников с Пау Кубарси.

- 18-летний высокорослый левоногий центральный защитник "Твенте" с хорошим пасом. Он был близок к переходу ещё летом и публично заявлял, что его цель - составить пару защитников с Пау Кубарси. Финн Ельч - 20-летний правоногий защитник "Штутгарта". В сентябре скауты каталонцев лично просматривали его в матче Лиги чемпионов против "Викинга", где немец отыграл в стартовом составе.

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