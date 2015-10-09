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Испания
Вчера 19:00
 

"Барселона" выбрала двух новичков после травм четырёх защитников

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"Барселона" выбрала двух новичков после травм четырёх защитников Жюль Кунде. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Каталонская "Барселона" столкнулась с серьёзным кадровым кризисом в обороне из-за травм четырёх игроков. Ситуация вынуждает "сине-гранатовых" выйти на трансферный рынок в январе для подписания центрального защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

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Каталонская "Барселона" столкнулась с серьёзным кадровым кризисом в обороне из-за травм четырёх игроков. Ситуация вынуждает "сине-гранатовых" выйти на трансферный рынок в январе для подписания центрального защитника, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Проблемы в защите "Барселоны"

Череда неудач началась с травмы Андреаса Кристенсена. Вслед за ним из строя выбыли Жюль Кунде и Эрик Гарсия, из-за чего команда осталась без ресурсов перед важнейшими матчами против ПСЖ и "Реала". Последней и самой неожиданной потерей в критический момент стала травма Хави Эспарта.

В ближайшее время лазарет начнет пустеть. Первым должен вернуться Кунде - его появление ожидается уже в эти выходные против "Алавеса". Эрик Гарсия может восстановиться через пару недель, а чуть позже вернётся Кристенсен. Сложнее всего ситуация с Хави Эспартом: его возвращение затянется до конца года или перенесётся на 2027 год.

Два молодых кандидата для трансфера в январе

Для усиления оборонительной линии шорт-лист "Барселоны" возглавляют два молодых футболиста:

  • Рууд Нейстад - 18-летний высокорослый левоногий центральный защитник "Твенте" с хорошим пасом. Он был близок к переходу ещё летом и публично заявлял, что его цель - составить пару защитников с Пау Кубарси.
  • Финн Ельч - 20-летний правоногий защитник "Штутгарта". В сентябре скауты каталонцев лично просматривали его в матче Лиги чемпионов против "Викинга", где немец отыграл в стартовом составе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Гавр   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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