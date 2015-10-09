Россия потерпела первое поражение на ЧМ и фестивале ФИФА

Юношеская сборная России по футболу (U-15) проиграла сверстникам из Мексики в первом раунде плей-офф уровня А на дебютном чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:3.

В первом тайме команды голов не забили. Во второй половине матча мексиканцы забили дважды, но россияне смогли отыграться благодаря голам Арсена Бестаева и Матвея Родионова. Решающий мяч сборная Мексики забила на 39-й минуте в пустые ворота.

До этого поражения подопечные Дениса Первушина шли на турнире без потерь, разгромив в группе Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0), Афганистан (8:0) и Турцию (4:1).

По регламенту нового турнира ФИФА, в котором участвуют 189 сборных, команды после поражений не выбывают. Сборная России продолжит борьбу в 1/8 финала плей-офф за 17–32-е места.

Матчи проходят в формате 8×8 и состоят из двух таймов по 20 минут.

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