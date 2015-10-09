Ламин Ямаль сделал заявление про "Золотой мяч" после победы Харри Кейна

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча" 2026 года, передают Vesti.kz.
19-летний испанец занял третье место в голосовании, пропустив вперёд себя нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Харри Кейна, ставшего обладателем награды.
Несмотря на поражение, Ямаль выразил уверенность, что в будущем выиграет "Золотой мяч".
"Всему своё время. Хорошие вещи требуют терпения, и я полностью доверяю тому пути, который выстраиваю шаг за шагом. Спешить абсолютно некуда. Я полон надежды и твёрдой уверенности, что однажды мой момент обязательно настанет.
Поздравляю всех триумфаторов сегодняшнего вечера! Теперь же всё моё внимание возвращается к тому, что имеет первостепенное значение — помогать "Барселоне" снова побеждать", — написал Ямаль в соцсетях.
На церемонии "Золотого мяча"-2026 Ямаль в третий раз подряд получил награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. В сезоне-2025/26 он провёл за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с каталонцами испанец стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Испании.
В текущем сезона Ла Лиги игрок "Барселоны" провел 10 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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