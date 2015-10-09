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Испания
27 октября 14:00
 

Лапорта признал победу Кейна и нашёл в "Барселоне" будущего обладателя "Золотого мяча"

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Лапорта признал победу Кейна и нашёл в "Барселоне" будущего обладателя "Золотого мяча" Жоан Лапорта. Фото: ФК "Барселона"©

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль заслуживал "Золотой мяч" — 2026, однако признал итоги голосования, передают Vesti.kz.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль заслуживал "Золотой мяч" — 2026, однако признал итоги голосования, передают Vesti.kz.

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Церемония вручения награды состоялась в понедельник, 26 октября, в лондонском театре "Палладиум". Обладателем "Золотого мяча"-2026 стал форвард "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн. Второе место в голосовании занял нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а Ямаль замкнул тройку призёров.

"Я не знаю, когда он выиграет "Золотой мяч", но, на мой взгляд, он сделал достаточно, чтобы его получить. Избиратели решили, что это должен быть кто-то другой, и мы принимаем это", — приводит слова Лапорты Sport.es.

Глава каталонского клуба также призвал поддерживать молодого футболиста и выразил уверенность, что у него ещё будет возможность завоевать престижную индивидуальную награду.

"Нам нужно оказать ему поддержку. Он великолепный игрок, мы очень гордимся им, и мы все будем подбадривать его, чтобы он продолжал играть так же и выиграл эту награду", — добавил Лапорта.

На церемонии "Золотого мяча"-2026 Ямаль в третий раз подряд получил награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года. В сезоне-2025/26 он провёл за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 17 результативных передач.

Вместе с каталонцами испанец стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Испании. Кроме того, Ямаль был признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге и разделил с Ферраном Торресом трофей Сарры, вручаемый лучшему испанскому бомбардиру чемпионата.

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