"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций

Определились все победители в номинациях в голосовании "Золотой мяч" — 2026. Церемония вручения наград прошла в лондонском театре "Палладиум", сообщают Vesti.kz.

Все лауреаты "Золотого мяча"-2026

"Золотой мяч" среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии).

"Золотой мяч" среди женщин — Алексия Путельяс ("Лондон Сити Лайонессис", сборная Испании).

Лучший нападающий года среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии).

Лучший нападающий года среди женщин — Чарлин Корраль ("Пачука", сборная Мексики).

Лучший мужской клуб года — ПСЖ (Франция).

Лучший женский клуб года — "Барселона" (Испания).

Премия Сократеса — Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).

Лучший вратарь года среди мужчин — Унай Симон ("Атлетик" Бильбао, сборная Испании).

Лучший вратарь года среди женщин — Ката Коль ("Барселона", сборная Испании).

Лучший тренер года среди мужчин — Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).

Лучший тренер года среди женщин — Пере Ромеу ("Барселона").

Лучший молодой игрок года среди женщин — Вики Лопес ("Барселона", сборная Испании).

Лучший молодой игрок года среди мужчин — Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

THE 2026 HONOURS LIST! #ballondor https://t.co/tHZGv2kD2f — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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