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Мировой футбол
27 октября 07:25
 

"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций

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"Золотой мяч" - 2026: объявлены победители всех номинаций ©.=instagram.com/ballondorofficial

Определились все победители в номинациях в голосовании "Золотой мяч" — 2026. Церемония вручения наград прошла в лондонском театре "Палладиум", сообщают Vesti.kz.

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Определились все победители в номинациях в голосовании "Золотой мяч" — 2026. Церемония вручения наград прошла в лондонском театре "Палладиум", сообщают Vesti.kz.

Все лауреаты "Золотого мяча"-2026

  • "Золотой мяч" среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии).
  • "Золотой мяч" среди женщин — Алексия Путельяс ("Лондон Сити Лайонессис", сборная Испании).
  • Лучший нападающий года среди мужчин — Харри Кейн ("Бавария", сборная Англии).
  • Лучший нападающий года среди женщин — Чарлин Корраль ("Пачука", сборная Мексики).
  • Лучший мужской клуб года — ПСЖ (Франция).
  • Лучший женский клуб года — "Барселона" (Испания).
  • Премия Сократеса — Букайо Сака ("Арсенал", сборная Англии).
  • Лучший вратарь года среди мужчин — Унай Симон ("Атлетик" Бильбао, сборная Испании).
  • Лучший вратарь года среди женщин — Ката Коль ("Барселона", сборная Испании).
  • Лучший тренер года среди мужчин — Луис де ла Фуэнте (сборная Испании).
  • Лучший тренер года среди женщин — Пере Ромеу ("Барселона").
  • Лучший молодой игрок года среди женщин — Вики Лопес ("Барселона", сборная Испании).
  • Лучший молодой игрок года среди мужчин — Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании).

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

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