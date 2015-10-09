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Испания
27 октября 23:52
 

Моуринью нашёл нужного игрока в "Ливерпуле": "Реал" готовит трансфер

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Моуринью нашёл нужного игрока в "Ливерпуле": "Реал" готовит трансфер ©Depositphotos.com/Siempreverde

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мак Аллистера в одно из ближайших трансферных окон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Germany.

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Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Мак Аллистера в одно из ближайших трансферных окон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении 27-летнего аргентинца. Португальский специалист высоко оценивает его работоспособность и умение бороться за мяч в единоборствах.

Действующий контракт Мак Аллистера с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2028 года. При этом у мерсисайдцев пока нет конкретных планов по продлению соглашения с полузащитником.

Аргентинец выступает за английский клуб с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

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