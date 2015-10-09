Мбаппе попал под жёсткие ограничения в Китае после скандального признания

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе столкнулся с неожиданными последствиями в Китае, сообщают Vesti.kz.
Разработчики футбольных симуляторов FC Online и китайских версий PES решили удалить из своих игр весь контент, связанный с французским нападающим. Об этом сообщает Footmercato.
Ограничения коснутся игровых карточек Мбаппе, его цифровых моделей и рекламных материалов с его участием. В FC Online уже сообщили о подготовке специального обновления, после которого футболист исчезнет из игры.
Издатель PES также прокомментировал ситуацию: "Спорт выходит за рамки национальных границ, но взаимное уважение обязано присутствовать всегда", - приводит заявление компании Footmercato.
🚨🎮 MBAPPÉ SUPPRIMÉ DES JEUX PES ET FC ONLINE EN CHINE ! 🇨🇳💥 ⚠️ Les conséquences de la polémique s’enchaînent pour Kylian Mbappé ! Après la rupture de plusieurs contrats avec des marques chinoises, FC ONLINE et les versions chinoises de PES ont annoncé le retrait des contenus liés à l’attaquant français. 🎮 Cartes, personnages et promotions associés au joueur sont concernés. FC ONLINE prévoit une mise à jour pour appliquer ces changements, sans date annoncée pour le moment. 🗣️ « Le sport transcende les frontières nationales, mais le respect doit toujours être présent », a notamment indiqué l’éditeur de PES.— Foot Mercato (@footmercato) October 27, 2026
Ранее Мбаппе назвал своим любимым мемом изображение, на котором его представили в образе китайского диктатора Мао Цзэдуна. Возможно, именно это высказывание стало причиной возникшей ситуации, однако прямая связь между ним и решением разработчиков в приведённом сообщении не подтверждена.
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