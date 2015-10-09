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Испания
27 октября 22:51
 

Мбаппе попал под жёсткие ограничения в Китае после скандального признания

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Мбаппе попал под жёсткие ограничения в Китае после скандального признания ©x.com/realmadrid

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе столкнулся с неожиданными последствиями в Китае, сообщают Vesti.kz.

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе столкнулся с неожиданными последствиями в Китае, сообщают Vesti.kz.

Разработчики футбольных симуляторов FC Online и китайских версий PES решили удалить из своих игр весь контент, связанный с французским нападающим. Об этом сообщает Footmercato.

Ограничения коснутся игровых карточек Мбаппе, его цифровых моделей и рекламных материалов с его участием. В FC Online уже сообщили о подготовке специального обновления, после которого футболист исчезнет из игры.

Издатель PES также прокомментировал ситуацию: "Спорт выходит за рамки национальных границ, но взаимное уважение обязано присутствовать всегда", - приводит заявление компании Footmercato.

Ранее Мбаппе назвал своим любимым мемом изображение, на котором его представили в образе китайского диктатора Мао Цзэдуна. Возможно, именно это высказывание стало причиной возникшей ситуации, однако прямая связь между ним и решением разработчиков в приведённом сообщении не подтверждена.

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