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Моуринью одобрил уход двух игроков "Реала" в январе

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Моуринью одобрил уход двух игроков "Реала" в январе Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью готов согласовать уход двух защитников команды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью готов согласовать уход двух защитников команды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Менди и Асенсио, но не Эндрик

Речь идёт о французском футболисте Ферлане Менди и испанце Рауле Асенсио.

По информации OkDiario, португальский специалист не намерен препятствовать уходу Менди и Асенсио, однако не рассматривает вариант расставания с бразильским нападающим Эндриком Фелипе. Несмотря на слухи о возможном переходе форварда в другой клуб, Моуринью считает его важным игроком и рассчитывает на него.

Менди и Асенсио не играли в этом сезоне

31-летний Ферлан Менди выступает за "Реал" с 2019 года, когда перебрался в Мадрид из "Лиона" за 48 миллионов евро. В конце прошлого сезона француз получил разрыв сухожилия и надолго выбыл из строя. Восстановление футболиста продолжается, и в нынешнем сезоне он пока не провёл ни одного матча.

Ферлан Менди в составе Ферлан Менди Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

23-летний Рауль Асенсио является воспитанником мадридского клуба. К регулярным выступлениям за основную команду он приступил в 2024 году, когда её возглавлял Карло Анчелотти. Как и Менди, испанец сейчас восстанавливается после травмы и ещё не появлялся на поле в текущем сезоне.

Рауль Асенсио в составе Рауль Асенсио Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

После 12 туров чемпионата Испании команда Жозе Моуринью набрала 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на три балла.

В общем этапе Лиги чемпионов мадридцы также демонстрируют стопроцентный результат: после четырёх матчей на их счету 12 очков. По дополнительным показателям "Реал" уступает французскому "Пари Сен-Жермен" и располагается на второй строчке.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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