Моуринью одобрил уход двух игроков "Реала" в январе

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью готов согласовать уход двух защитников команды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Менди и Асенсио, но не Эндрик

Речь идёт о французском футболисте Ферлане Менди и испанце Рауле Асенсио.

По информации OkDiario, португальский специалист не намерен препятствовать уходу Менди и Асенсио, однако не рассматривает вариант расставания с бразильским нападающим Эндриком Фелипе. Несмотря на слухи о возможном переходе форварда в другой клуб, Моуринью считает его важным игроком и рассчитывает на него.

Менди и Асенсио не играли в этом сезоне

31-летний Ферлан Менди выступает за "Реал" с 2019 года, когда перебрался в Мадрид из "Лиона" за 48 миллионов евро. В конце прошлого сезона француз получил разрыв сухожилия и надолго выбыл из строя. Восстановление футболиста продолжается, и в нынешнем сезоне он пока не провёл ни одного матча.

Ферлан Менди Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

23-летний Рауль Асенсио является воспитанником мадридского клуба. К регулярным выступлениям за основную команду он приступил в 2024 году, когда её возглавлял Карло Анчелотти. Как и Менди, испанец сейчас восстанавливается после травмы и ещё не появлялся на поле в текущем сезоне.

Рауль Асенсио Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

После 12 туров чемпионата Испании команда Жозе Моуринью набрала 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Барселоны" на три балла.

В общем этапе Лиги чемпионов мадридцы также демонстрируют стопроцентный результат: после четырёх матчей на их счету 12 очков. По дополнительным показателям "Реал" уступает французскому "Пари Сен-Жермен" и располагается на второй строчке.

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