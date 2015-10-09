Объявлен фаворит на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, Кейн - 4-й, а Холанд - 8-й

Авторитетное издание Goal представило предварительный рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" в 2027 году, передают Vesti.kz.

Первую строчку списка занял испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Второе место досталось французскому нападающему мадридского "Реала" Килиану Мбаппе. Замкнул тройку ещё один игрок каталонского клуба - бразильский нападающий Рафинья.

Действующий обладатель "Золотого мяча" англичанин Харри Кейн из мюнхенской "Баварии" расположился на четвёртой строчке. Десятку замкнул прошлогодний победитель - француз Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" — 2027 по версии Goal:

Ламин Ямаль ("Барселона") Килиан Мбаппе ("Реал") Рафинья ("Барселона") Харри Кейн ("Бавария") Дезире Дуэ (ПСЖ) Витинья (ПСЖ) Майкл Олисе ("Бавария") Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") Деклан Райс ("Арсенал") Усман Дембеле (ПСЖ)

Таким образом, в первой десятке оказались по три игрока "Барселоны" и ПСЖ.

Рейтинг отражает предварительные ожидания экспертов, а окончательные расклады будут зависеть от выступлений игроков в оставшейся части сезона.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"

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