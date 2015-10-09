Объявлен фаворит на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, Кейн - 4-й, а Холанд - 8-й

Авторитетное издание Goal представило предварительный рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч" в 2027 году, передают Vesti.kz.
Первую строчку списка занял испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Второе место досталось французскому нападающему мадридского "Реала" Килиану Мбаппе. Замкнул тройку ещё один игрок каталонского клуба - бразильский нападающий Рафинья.
Действующий обладатель "Золотого мяча" англичанин Харри Кейн из мюнхенской "Баварии" расположился на четвёртой строчке. Десятку замкнул прошлогодний победитель - француз Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" — 2027 по версии Goal:
- Ламин Ямаль ("Барселона")
- Килиан Мбаппе ("Реал")
- Рафинья ("Барселона")
- Харри Кейн ("Бавария")
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Витинья (ПСЖ)
- Майкл Олисе ("Бавария")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Усман Дембеле (ПСЖ)
Таким образом, в первой десятке оказались по три игрока "Барселоны" и ПСЖ.
Рейтинг отражает предварительные ожидания экспертов, а окончательные расклады будут зависеть от выступлений игроков в оставшейся части сезона.
Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"
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