"Актобе" озвучил решение по игроку сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков продолжит выступать за "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых"

Пятикратные чемпионы Казахстана договорились с полузащитником о продлении контракта.

34-летний футболист присоединился к актюбинскому клубу в середине сезона-2025. С тех пор он провёл за команду 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

В чемпионате Казахстана Жуков играл за "Астану" и "Кайрат". Также он выступал в чемпионатах Нидерландов, России, Китая и Польши.

В составе сборной Казахстана экс-игрок юношеской команды Бельгии провёл 28 матчей.

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