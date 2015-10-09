Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:50
 

"Актобе" озвучил решение по игроку сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Актобе" озвучил решение по игроку сборной Казахстана Георгий Жуков. Фото: ФК "Актобе"©

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков продолжит выступать за "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых"

Поделиться

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков продолжит выступать за "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых"

Пятикратные чемпионы Казахстана договорились с полузащитником о продлении контракта.

34-летний футболист присоединился к актюбинскому клубу в середине сезона-2025. С тех пор он провёл за команду 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.


В чемпионате Казахстана Жуков играл за "Астану" и "Кайрат". Также он выступал в чемпионатах Нидерландов, России, Китая и Польши.

В составе сборной Казахстана экс-игрок юношеской команды Бельгии провёл 28 матчей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Шотландия   •   Групповой этап, мужчины
14 ноября 00:45   •   не начат
Шотландия
Шотландия
- : -
Северная Македония
Северная Македония
Кто победит в основное время?
Шотландия
Ничья
Северная Македония
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!