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"Манчестер Сити" нашёл нового защитника в бывшем клубе Хусанова

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"Манчестер Сити" нашёл нового защитника в бывшем клубе Хусанова Абдукодир Хусанов в "Манчестер Сити". Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" активно следит за центральным защитником французского "Ланса" Исмаэло Ганиу, передают Vesti.kz.

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" активно следит за центральным защитником французского "Ланса" Исмаэло Ганиу, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, "горожане" рассматривают 21-летнего футболиста в качестве потенциального усиления линии обороны.

В сезоне 2026/27 Ганиу провел за "Ланс" 8 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Футбольные эксперты часто сравнивают его манеру игры с Рафаэлем Вараном, который большую часть карьеры провел в мадридском "Реале" и "Манчестер Юнайтед".

Помимо "Манчестер Сити", интерес к защитнику проявляют другие топ-клубы АПЛ и Европы, включая "Челси", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", а также ПСЖ, "Монако" и "Марсель".

У  Ганиу действующий контракт с "Лансом" до лета 2030 года. Трансферная стоимость защитника составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что в январе 2025 года "Сити" выкупил за 40 миллионов евро у "Ланса" узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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