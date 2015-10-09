"Манчестер Сити" нашёл нового защитника в бывшем клубе Хусанова

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" активно следит за центральным защитником французского "Ланса" Исмаэло Ганиу, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, "горожане" рассматривают 21-летнего футболиста в качестве потенциального усиления линии обороны.

В сезоне 2026/27 Ганиу провел за "Ланс" 8 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Футбольные эксперты часто сравнивают его манеру игры с Рафаэлем Вараном, который большую часть карьеры провел в мадридском "Реале" и "Манчестер Юнайтед".

Помимо "Манчестер Сити", интерес к защитнику проявляют другие топ-клубы АПЛ и Европы, включая "Челси", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", а также ПСЖ, "Монако" и "Марсель".

У Ганиу действующий контракт с "Лансом" до лета 2030 года. Трансферная стоимость защитника составляет 30 миллионов евро.

Напомним, что в январе 2025 года "Сити" выкупил за 40 миллионов евро у "Ланса" узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

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