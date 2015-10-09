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Звезда "Барселоны" решил покинуть клуб в январе

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Звезда "Барселоны" решил покинуть клуб в январе ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Левый защитник "Барселоны" испанец Алехандро Бальде рассматривает возможность ухода из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

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Левый защитник "Барселоны" испанец Алехандро Бальде рассматривает возможность ухода из каталонского клуба в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Бальде разочаровался в отношении Флика

По информации Sport, ещё до начала нынешнего сезона 23-летний испанец знал, что главный тренер Ханс-Дитер Флик не рассчитывает на него в полной мере. Несмотря на это, летом футболист решил остаться в команде. Однако теперь его позиция изменилась: защитник понял, что не входит в планы немецкого специалиста, и готов сменить клуб уже в январе.

Бальде является воспитанником "Барселоны". После ухода Жорди Альбы он быстро закрепился в основном составе и стал одним из любимцев болельщиков. Однако в последние годы защитнику мешали регулярные травмы, а со временем он практически полностью утратил доверие Флика.

Алехандро Бальде в составе Алехандро Бальде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика Бальде в нынешнем сезоне

В текущей кампании испанец принял участие всего в пяти матчах "сине-гранатовых", проведя на поле в общей сложности 124 минуты.

Контракт Бальде с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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