"Манчестер Юнайтед" закрыл сделку по новому тренеру

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" близок к назначению нового главного тренера, передают Vesti.kz.

МЮ назначил нового тренера

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым наставником "красных дьяволов" станет Маурисио Почеттино.

"Манчестер Юнайтед" назначил Маурисио Почеттино новым главным тренером. Сделка согласована, Федерация футбола США дала добро. Почеттино согласовал все условия в среду", — написал Романо.

Условия контракта

Как информирует The Athletic, 54-летний аргентинец подпишет с "Юнайтед" контракт сроком на два с половиной года — до лета 2029 года.

Чтобы освободить специалиста от обязательств перед сборной США, манкунианцы выплатят Федерации футбола США компенсацию в размере 10 миллионов евро. При этом Почеттино, вероятно, успеет провести с командой ноябрьские матчи против Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ.

Увольнение и зона вылета

12 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Майкла Кэррика с поста главного тренера команды. После 10 туров клуб набрал лишь 8 очков и впервые за 40 лет оказался в зоне вылета, располагаясь на 18-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиги (АПЛ).

Ожидается, что первый матч под руководством Почеттино "Юнайтед" проведёт 22 ноября против "Ливерпуля" на "Энфилде".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!